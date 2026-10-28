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Marvel slaví. Nový seriál získal 90% hodnocení a někteří ho považují za seriál roku. Vrací padoucha z Avengers

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Ačkoliv si Marvel nasadil dietu v oznamování nových projektů, nový seriálový počin VisionQuest zaujal prvními epizodami jak diváky, tak recenzenty. Bez okolku hovoří o jednom z nejlepších počinů z dílny Marvelu, což je dosti odvážné tvrzení, jelikož je opravdu s čím srovnávat.
Marvel slaví. Nový seriál získal 90% hodnocení a někteří ho považují za seriál roku. Vrací padoucha z Avengers

Marvel slaví. Nový seriál získal 90% hodnocení a někteří ho považují za seriál roku. Vrací padoucha z Avengers

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 09:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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