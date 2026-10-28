Marvel slaví. Nový seriál získal 90% hodnocení a někteří ho považují za seriál roku. Vrací padoucha z Avengers

Obnovená premiéra
Avengers: Endgame potvrdila roli snímku s největšími tržbami v historii filmové tvroby. Zároveň to není tak dávno, co slova jako Marvel nebo komiksovka byly synonymem pro kasovní úspěch. VisionQuest a návrat Avengers
Jenže žádná kaše se nedá nastavovat do nekonečna. Po výše uvedeném filmu, který uzavřel zásadní kapitolu v dějovém i diváckém období v tomto již svébytném žánru, se žačali producenti tak trochu potácet na místě. Nějakou dobu žili ještě v domnění, že jedlík snese nekonečné množství chodů komiksové kaše, které v souvislosti s rozvojem streamovacích platforem naservírovali na Disney+.
Asi někde v tomhle místě se však povolení v kvalitativních standardech začalo odrážet i na diváckém zájmu. Na kvantitě se zásadně ubralo a na další epochální úspěch se čeká. VisionQuest je aktuálně posledním seriálovém počinem Marvelu a k tomu, co přijde po něm, nic hmatatelného nemáme.
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Uzavírá trilogii, pro níž se vžil neoficiální název Westview – podle lokality z první části
WandaVision, k níž přibyla ještě odbočka v podobě seriálu Agatha za vším schovaná. Rozhodně tyhle počiny patří k tomu lepšímu, co Marvel na Disney+ umístil. V poslední části se děj soustředí na jednoho z Avengerů a vypadá to, že tentokrát filmaři vedle nešlápli.
I VisionQuest ukazuje, že bez nostalgie to nepůjde. K hlavnímu hrdinovi přidali ještě jednoho titulárního bosse z předchozích Avengers: Age of Ultron a k němu bývalé pomocníky Tonyho Starka v čele s Jarvisem. Ti žijou ve Visionově hlavě, jestli tenhle hyborg nějakou hlavu má, a vesele zde diskutují.
Na druhou stranu se tvůrci nebáli komplikovanějšího stylu vyprávění příběhu, podobně jako ve WandaVision. Divák tak trochu neví, co se vlastně na obrazovce dějě, což otevírá prostor pro pořádné zvraty a napětí může hezky gradovat.
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Uvedené bodovalo i u zahraničních recenzentů, kteří nešetřili superlativy. „
VisionQuest je obrovský úspěch," pochvaloval si Eric Diaz z Nerdistu.
„
V dnešní době je téma toho, jak nás umělá inteligence může buď zachránit, nebo zcela zničit, součástí každodenních rozhovorů. A seriál VisionQuest se těmto debatám v žádném případě nevyhýbá. Právě díky tomu je však mimořádně aktuální a poutavý, přičemž zároveň nezapomíná, že jde o seriál z MCU, který musí být zábavný (a to opravdu je)," vysvětluje dále nadčasovost seriálu, která funguje v oblíbených kulisách.
„Jedna z nejlepších věcí, která kdy z MCU kdy vzešla," pokračovala v superlativech Lissete Lanuza Sáenz na webu Fangirlish.
Podle hodnocení recenzentů se tak zdá, že studio skutečně chytá druhý dech a chce vyvrátit tvrzení o nestravitelnosti příliš nadstavovaných kašovitých pokrmů. Pokud seriál není jen rychlokvaškou v honbě za novinkami na streamovací platformě, dokáže zaujmout svou kvalitou.
„Letošní výsledky studia Marvel jsou slibné a film VisionQuest se ukazuje jako další úspěch tohoto studia," pochvaluje si změnu strategie Taylor Gates z The Collider.
Slova chvály od jednotlivců se však nemusí vždy potkat s vrtkavým vkusem publika obecného. Pohledem do hodnotících metrik však vidíme opravdu vysoká čísla. Na
Rotten Tomatoes sahá na vysokých 85 % od diváků, a dokonce na astronomických 90 % od kritiků.
A co v tuzemsku? Na kinoboxu má
VisionQuest solidních 0 %.
Uvidíme, jestli fanouškovská hodnocení budou ještě gradovat v duchu nadšených recenzentů, nebo spíše padat, jelikož světlo světa spatřily jen jeho první epizody.
Foto: Marvel
Zdroje: RottenTomatoes, Nerdist, The Collider, Kinobox Fangirlish
Hodnocení na
Kinoboxu: 0 %