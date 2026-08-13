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Marvel ohlašuje zbrusu nový vesmír. Po Doomsday se změní vše, co jsme doposud znali

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Marvel pokračuje ve velkých změnách. Jen několik dní poté, co Kevin Feige odhalil plány studia až do roku 2042 a nastínil strategii celého filmového univerza, přichází další překvapení. Tentokrát se netýká filmů ani seriálů, ale komiksů. Deadpool, Iron Man i X-Meni dostanou vlastní příběhy v úplně n
Marvel ohlašuje zbrusu nový vesmír. Po Doomsday se změní vše, co jsme doposud znali

Marvel ohlašuje zbrusu nový vesmír. Po Doomsday se změní vše, co jsme doposud znali

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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