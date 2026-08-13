Marvel ohlašuje zbrusu nový vesmír. Po Doomsday se změní vše, co jsme doposud znali

Marvel oznámil spolupráci s platformou
Webtoon, jednou z největších služeb zaměřených na digitální komiksy na světě. Výsledkem budou tři zcela nové série – Iron Man, Deadpool a X-Men. Nepůjde přitom o klasické komiksové sešity ani adaptace známých příběhů.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Budoucnost Jamese Bonda v ohrožení? Deset let o něm nikdo nechtěl ani slyšet, záchranou může být Amazon
Webtoon je moderní forma digitálního komiksu určená především pro čtení na mobilních telefonech. Místo listování stránkami čtenář příběhem projíždí svislým posouváním obrazovky podobně jako na sociálních sítích. Právě tento formát si získal obrovskou popularitu zejména v Jižní Koreji a dnes platformu využívá více než 170 milionů aktivních uživatelů měsíčně.
Marvel tak vstupuje do prostředí, kde může oslovit publikum, které často vůbec nečte klasické komiksové sešity. Foto: postmodernstudio (Пётр Вдовкин) via Depositphotos Marvel sází na známé hrdiny, aby oslovil mladší generaci
Webtoonové univerzum není jen dalším komiksovým experimentem. Místo převyprávění známých příběhů vzniká nový svět s vlastní kontinuitou, který nebude svázán desítkami let komiksové historie. Právě díky tomu může Marvel oslovit i čtenáře, kteří se s jeho komiksy dosud nesetkali.
Každá z připravovaných sérií nabídne vlastní styl i samostatný příběh. Iron Man se zaměří na technologické inovace a korporátní svět, které budou další výzvou pro
Tonyho Starka. Deadpool zůstane věrný svému černému humoru, absurditě i boření čtvrté stěny, díky kterému patří mezi nejoblíbenější marvelovské postavy posledních let. Velkou pozornost ale vzbuzují především X-Meni. Představí se v úplně nové podobě a dostanou vlastní příběh nezávislý na dosavadních komiksech.
PSALI JSME: Takhle je z filmů neznáte. Legendární hrdinové Star Wars se vrací v nové podobě, fanoušci jsou nadšení
Marvel zatím neprozradil, zda se jednotlivé série budou v budoucnu propojovat. Už nyní je ale jasné, že nepůjde jen o digitální verzi známých komiksů, ale o kapitolu, která tu ještě nebyla.
Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures Další dílek nové strategie Marvelu
Oznámení přichází jen krátce poté, co šéf Marvel Studios
Kevin Feige prozradil, že studio plánuje budoucnost až do roku 2042. Zároveň naznačil, že po filmu Avengers: Secret Wars čeká celé MCU výrazná proměna. Marvel chce vydávat méně projektů, více dbát na jejich kvalitu a zároveň hledat způsoby, jak oslovit další generaci fanoušků.
Právě webtoonové univerzum dobře ukazuje, že tato změna směru se netýká pouze filmů a seriálů. Marvel rozšiřuje své značky také do digitálních komiksů a snaží se být tam, kde dnes tráví čas mladší publikum.
Pokud se projekt osvědčí, může jít o začátek mnohem větší expanze. Marvel totiž stále častěji ukazuje, že jeho budoucnost nebude stát jen na filmových premiérách, ale také na hledání nových způsobů, jak své nejslavnější hrdiny představit další generaci fanoušků. Zdroje: ScreenRant, Webtoon, AIPT Comics