Marvel mění strategii. Ze dne na den popravil svůj unikátní hit, nezachránilo ho ani hodnocení 91 %

Jen pár dní poté, co šéf
Marvel Studios Kevin Feige prozradil, že plány MCU sahají až do roku 2042 a chce se soustředit na menší počet kvalitnějších projektů, přišel první důkaz, že nejde jen o prázdná slova. Disney podle informací magazínu Variety definitivně zrušil druhou řadu seriálu Wonder Man, přestože ji letos na jaře sám schválil.
To je překvapivé hned z několika důvodů. Seriál si od kritiků vysloužil 91 % na
Rotten Tomatoes, diváci mu udělili 87 % a představitel hlavní role Yahya Abdul-Mateen II získal za svůj výkon nominaci na cenu Emmy.
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Ani čísla nenaznačovala, že by seriál mířil ke zrušení. Hned po premiéře se stal nejsledovanějším seriálem
Disney+ v desítkách zemí světa a nasbíral za první týden ve Spojených státech přes 600 milionů minut sledování. Zájem sice v dalších týdnech výrazně klesl, rozhodně ale nešlo o seriál, který by diváci úplně ignorovali. Foto: Disney+ Nebyl to typický Marvel
Wonder Man přitom patřil k nejméně obvyklým projektům, které Marvel v posledních letech vytvořil. Hlavním hrdinou je ctižádostivý herec Simon Williams, který se zoufale snaží prorazit v Hollywoodu. Seznámí se s bývalou filmovou hvězdou Trevorem Slatterym, kterého si znovu zahrál
Ben Kingsley. Toho fanoušci znají z filmů Iron Man 3 nebo Shang-Chi a legenda o deseti prstenech.
Trevor Simonovi prozradí, že legendární režisér Von Kovak chystá remake superhrdinského filmu Wonder Man. Oba se následně rozhodnou získat hlavní roli.
Výsledkem je nejen superhrdinský příběh, ale i satirický pohled do zákulisí filmového průmyslu. Tvůrci si přitom dělají legraci z filmových studií, konkurzů i samotného superhrdinského žánru. Právě díky tomuto odlehčenému a sebeironickému přístupu řada kritiků oceňovala jeho originalitu.
Foto: Disney+ Druhá řada byla prakticky připravená
Rozhodnutí působí o to zvláštněji, že by seriál skončil kvůli nízké sledovanosti nebo špatným recenzím. Showrunner Andrew Guest po oznámení zrušení
prozradil, že scenáristé měli podepsané smlouvy, v srpnu se měla znovu otevřít scenáristická místnost a první epizoda druhé řady už byla hotová. Připravená byla také kostra celé sezóny a natáčení mělo začít už letos.
„Nebyl to marketingový trik. Nevzniká žádný film, nikdo neměl problémy s termíny. Prostě padlo interní rozhodnutí Disney a Marvelu, že už to pro ně nedává smysl,“ vysvětlil Guest.
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Ke zrušení se vyjádřil také představitel Simona Williamse Yahya Abdul-Mateen II. Na sociálních sítích
poděkoval fanouškům za podporu a napsal, že je na celý projekt i práci všech tvůrců mimořádně hrdý. Dodal, že Wonder Man pro něj vždy bude výjimečnou součástí kariéry, i když už pokračování nevznikne. Foto: Disney+ První oběť nové strategie
Zrušení Wonder Mana zároveň zapadá do změny směru, kterou Marvel oznámil minulý týden. Kevin Feige otevřeně přiznal, že studio po letech, kdy zaplavovalo Disney+ novými seriály, mění přístup. Budoucnost MCU má stát na menším počtu filmů, větším důrazu na kvalitu a přehlednějším vyprávění.
Po
Avengers: Secret Wars navíc přijde nová éra filmového univerza, ve které budou hrát prim především X-Meni. Seriál se tak podle všeho stal první významnou obětí této proměny.
Neznamená to ale, že by Simon Williams z MCU definitivně zmizel. Simon Williams ani Trevor Slattery se z filmového univerza neztratí a fanoušci s nimi mohou počítat v některém z budoucích projektů. Druhá řada Wonder Mana už to ale nebude.
Zdroje: Variety, RottenTomatoes, People, Entertainment Weekly, GamesRadar