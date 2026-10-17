Martina Navrátilová slaví 70 let. Po úspěšné léčbě rakoviny s manželkou Julií přivítala do rodiny dva chlapce

Martina Navrátilová, FOTO: Vbrunophotog, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Martina Navrátilová, FOTO: Vbrunophotog, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Martina Navrátilová, FOTO: Vbrunophotog, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Martina Navrátilová, FOTO: Vbrunophotog, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Martina Navrátilová, FOTO: Vbrunophotog, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Bývalá světová tenisová jednička Martina Navrátilová v neděli 18. října oslaví sedmdesáté narozeniny. Má za sebou náročné zdravotní období, po kterém se jí podařilo úspěšně vyléčit ze souběžného nádorového onemocnění hrtanu a prsu. Letos navíc v New Yorku osobně uvedla nový dokumentární film a s manželkou Julií Lemigovou adoptovaly dva malé chlapce. Nový dokument po náročné léčbě
Lékaři jí koncem roku 2022 objevili rakovinu hrtanu prvního stupně a zároveň nádorové onemocnění prsu. S rakovinou prsu se přitom úspěšně léčila už v roce 2010. Oba novější nálezy zachytili odborníci v raném stadiu a po čtyřech měsících intenzivní léčby mohla tenistka oznámit, že nemoc ustoupila.
„Po dni ve Sloan Ketteringu plném testů jsem slyšela, že je všechno v pořádku. Děkuji všem lékařům, sestrám, protonovým a radiačním mágům a tak dále. Je to úleva. Sbohem, rakovino!“ napsala na sociální sítě v roce 2023.
Letos v červnu se osobně zúčastnila filmového festivalu Tribeca v New Yorku. Na červeném koberci představila dokument Chris & Martina: The Final Set, který mapuje její vztah s někdejší tenisovou rivalkou Chris Evertovou.
I ta si prošla onkologickým onemocněním, což obě ženy v pozdějším věku sblížilo. Evertové objevili rakovinu vaječníků začátkem roku 2022 a po chemoterapiích se jí nemoc o rok později vrátila.
Rodina s někdejší Miss Sovětského svazu
Sama
, rozená Šubertová, vyrůstala v Řevnicích a příjmení získala od svého prvního trenéra a nevlastního otce Miroslava Navrátila. Z Československa emigrovala v roce 1975 a během své sportovní dráhy nasbírala celkem 59 grandslamových titulů. Přihlásit se k lesbické orientaci se přesto dlouho obávala. Navrátilová
„Bohužel jsem nemohla říci pravdu dřív, než jsem dostala americké občanství. To by mě totiž v té době diskvalifikovalo. Psal se rok 1981 a já byla opravdu jediná, která na vrcholu kariéry šla s pravdou ven,“ řekla v dřívějším rozhovoru pro pořad Good Morning Britain.
V minulosti tvořila pár například se spisovatelkou Ritou Mae Brownovou nebo v letech 1984 až 1991 s Judy Nelsonovou. Jejich rozchod provázel spor o peníze, který skončil mimosoudním vyrovnáním.
V roce 2014 si pak v New Yorku vzala o šestnáct let mladší Julii Lemigovou, bývalou Miss SSSR. S manželkou, jejíž otec dříve působil jako plukovník Rudé armády, podle informací z letošního června adoptovaly dva malé chlapce a Lemigová má z předchozího vztahu ještě dvě dcery. Občas ji ale zastihnou i další zdravotní komplikace, jako v roce 2010, kdy ji při výstupu na Kilimandžáro postihl plicní edém.
Medaile od předsedy Senátu
Do rodného Česka se Navrátilová občas vrací. V roce 1986 dorazila do Prahy jako členka vítězného amerického týmu na turnaj na Štvanici, i když tehdejší režim její projev neodvysílal. V roce 2008 získala zpět i české občanství a v červnu 2023 převzala v Praze stříbrnou medaili od předsedy Senátu Miloše Vystrčila.
S aktivní profesionální kariérou se rozloučila v padesáti letech po vítězství ve smíšené čtyřhře na US Open. V posledních letech působí také jako tenisová komentátorka.
Neshody s americkým exprezidentem
Vedle charitativní činnosti a podpory znevýhodněných dětí či zvířat se tenistka aktivně vyjadřuje k politickému dění. Letos na podzim například reagovala na slova amerického prezidenta
, který kritizoval demokratickou zástupkyni Ilhan Omarovou a prohlásil, že by se měla vrátit do své země. Donalda Trumpa
„Tohle slýchám taky často, vrať se tam, odkud jsi přišla. A to jsem bílá. Je to prostě hloupý argument,“ napsala Navrátilová na sociálních sítích. Následně se v internetové diskuzi ohradila i proti bývalé plavkyni Riley Gainesové, která zpochybňovala dřívější politické postoje Hillary Clintonové. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cnn.iprima, vlasta, super, collegefootballnetwork).