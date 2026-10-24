Martin Shaw z Profesionálů vyměnil kudrliny za šediny. S partnerkou už přes 20 let bydlí každý ve svém domě

Britský herec Martin Shaw se proslavil po celém světě jako agent Doyle v kriminálním seriálu Profesionálové. Ačkoli má za sebou tři rozvody, už více než dvacet let tvoří pár s partnerkou Karen, se kterou bydlí ve dvou oddělených domech. Z prvního manželství má tři dospělé děti, které se všechny rozhodly pro hereckou kariéru.
Tři děti u herectví a netradiční vztah se sousedkou
Martin Shaw se narodil v Birminghamu tanečnici a inženýrovi. Díky jejich ochotnickému nadšení stál na divadelním jevišti už ve třech letech. Přestože na základní i střední škole patřil k problémovým žákům, zachránila ho láska k literatuře a dílu Williama Shakespeara. Po krátkém a neúspěšném pokusu o kariéru obchodníka vystudoval Londýnskou akademii hudby a dramatických umění.
V roce 1968 se poprvé oženil s herečkou Jill Allen. Během manželství se jim narodili synové Luke a Joe a dcera Sophie. Všichni tři potomci se nakonec rozhodli pro stejnou profesi a dnes se živí herectvím. Se staršími syny se herec dokonce potkal před kamerou při natáčení seriálu Judge John Deed.
První manželství skončilo rozvodem. Následovaly další dva sňatky, nejprve s psychoterapeutkou Maggie Mansfield a v roce 1996 s televizní pracovnicí Vicky Kimm. Obě manželství se rozpadla. Už v roce 2003 začal tvořit pár s instruktorkou jógy Karen Da’Silva.
Jejich vztah trvá více než dvacet let a vyznačuje se neobvyklým uspořádáním. Partneři nesdílejí jednu domácnost. Oba bydlí v Norfolku ve vlastních domech, které od sebe dělí pouhých sto osmdesát metrů. Martin Shaw v rozhovoru pro Radio Times uvedl, že se případné čtvrté svatbě nebrání. Se svými třemi bývalými manželkami podle svých slov vychází dobře a necítí k nim žádnou zášť.
K roli Doylea choval silný odpor
Největší popularitu mu přinesl rok 1977 a role agenta Raymonda Doylea v britském kriminálním seriálu Profesionálové. Během čtyř let natočil padesát sedm epizod. Ačkoli ho postava agenta s krycím jménem 4.5 proslavila po celém světě, on sám k ní choval odpor.
V rozhovoru pro magazín Radio Times označil Doylea za jednorozměrnou postavu bez lidskosti. Smlouvu tehdy podepsal v domnění, že seriál bude moci brzy opustit. Nakonec v něm musel zůstat proti své vůli. Roli vyčítal i to, že zcela zastínila jeho předchozí klasické divadelní role včetně Horatia v Hamletovi nebo účinkování ve filmu Macbeth režiséra Romana Polanského.
S hereckým kolegou Lewisem Collinsem, představitelem Bodieho, si zpočátku vůbec nerozuměli. Na place se hádali a vzájemně si dělali naschvály. Napětí povolilo až díky zásahu jejich manželek. Po letech Shaw mluvil o zesnulém kolegovi s velkým respektem.
Televize Seznam aktuálně vysílá Profesionály každou sobotu večer a v reprízách vždy v neděli a v úterý po dvou epizodách.
Napadení na ulici a dlouholetý stalking
V roce 1971 se Shawův život nečekaně zkomplikoval. Při nočním návratu domů ho na ulici přepadla skupina útočníků. Shaw utrpěl zlomeninu čelisti, přišel o několik zubů a měl roztříštěnou lícní kost. Lékaři mu museli voperovat plastový implantát, po kterém mu ve tváři zůstala viditelná prohlubeň.
Tato zkušenost ho přiměla radikálně změnit životní styl. Úplně přestal pít alkohol, vzdal se cigaret a od roku 1974 je striktním vegetariánem. Bývalý bohém se začal věnovat józe a stal se stoupencem indického hnutí Sant Mat.
O mnoho let později se potýkal s psychicky narušenou ženou. Stalkerka ho obtěžovala pět let a celá situace vyvrcholila požárem vchodových dveří jeho partnerky. Žena nakonec skončila v psychiatrické léčebně.
Kolaps na jevišti a život na venkově
V roce 2010 zažil dramatické chvíle přímo během divadelního představení. Na jevišti ztuhl a ztratil schopnost mluvit. Lékaři zpočátku pracovali s podezřením na mrtvici, nakonec však odhalili infekci v kombinaci se zlomenými žebry.
Jednaosmdesátiletý Shaw dnes žije na venkově v Norfolku. Jeho dům v minulosti vlastnili předkové amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Aktivně se věnuje létání, vlastní pilotní licenci a dvouplošník Boeing Stearman.
Oficiální hereckou kariéru ukončil v roce 2021. Nadále se ovšem věnuje načítání audioknih a objevuje se v divadle.
Svou typickou tmavou kadeřavou kštici už dávno vyměnil za dlouhé šedivé vlasy. S hlubokými vráskami ve tváři svůj věk nijak neskrývá a působí zcela přirozeně.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (vlasta, lifee, rocksmag, radiotimes).