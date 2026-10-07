Markéta Pekarová Adamová si splnila dětský sen: Jako modelka a návrhářka fanouškům udělala obří radost

Markéta Pekarová Adamová se na Instagramu ukázala v červeném kostýmku a připomněla svůj dětský sen. V komentářích se rychle vrátilo i téma možné prezidentské kandidatury.
Markéta Pekarová Adamová se pochlubila novinkou, která tentokrát nesouvisí s politikou, ale s módou. Na sociálních sítích zveřejnila fotografie své nové kabelky, na jejímž návrhu se mohla sama podílet a splnit si tak jeden ze svých dětských snů, jak jsme na In-Lifestyle zaregistrovali. K elegantnímu módnímu doplňku připojila také osobní komentář a svým sledujícím ukázala, jak výsledná kabelka vypadá. Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny tentokrát nechala politiku stranou a podělila se o něco, co je jí zjevně blízké i mimo veřejný život.
Od dětského snu k vlastní kabelce
Pekarová Adamová se v příspěvku vrátila do dětství, kdy ji bavilo prohlížet si Burdu a vybírat střihy. Její maminka byla švadlena a doma měla spoustu látek, z nichž jim běžně šila. Budoucí politička prý tehdy přemýšlela, jak by jednotlivé modely vypadaly v různých barvách. „Jednu dobu jsem toužila být návrhářkou. Strašně mě štvalo, že nemám nadání na kreslení,“ vzpomínala v příspěvku na svém instagramu. Sen se nakonec rozplynul a její životní cesta vedla do politiky. Na období, kdy byla předsedkyní Poslanecké sněmovny, pak navázala i svou zálibou v české módě a podpoře místních návrhářů.
Kabelky si oblíbila také od slovenské návrhářky Dajany Rodriguez, od níž jich má hned několik. Právě Dajana jí nabídla možnost navrhnout si vlastní kabelku a Pekarová Adamová podle svých slov neváhala ani minutu. Výsledkem je světlejší hnědá kožená kabelka, která působí elegantně, ale zároveň prakticky. „Chtěla jsem, aby se kabelka dala nosit celoročně, byla praktická a stylová zároveň. Aby vystihovala silné ženy, protože my ženy nejsme z cukru ani ze železa,“ popsala svou představu, přičemž narážela i na svou stejnojmennou knihu.
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Výrazná červená a kabelka, která ladí do detailu
Kabelku navíc nepředstavila jen samostatně, ale rovnou ji sladila s výrazným outfitem. Oblékla si červený kalhotový kostým, který na ní opravdu vyniká. Široké kalhoty působí moderně a delší sako díky střihu zvýrazňuje pas. Přílišnou formálnost Pekarová Adamová zmírnila ležérně vytaženými rukávy saka a nechala tak vyniknout kožený náramek na zápěstí. Ten barevně i materiálově velmi pěkně koresponduje s její novou kabelkou v teplejším odstínu hnědé.
„Výrazná červená je v tomto případě skvělou volbou. Markétě Pekarové Adamové sluší a díky jednoduchému střihu kostýmu nepůsobí outfit přeplácaně. Zajímavým detailem jsou vyhrnuté rukávy, které celkový dojem odlehčují. Kabelka pak outfit příjemně zjemňuje. Její hnědý odstín s červenou funguje velmi dobře a propojení s koženým náramkem je přesně ten detail, který celku dodává promyšlenost. Za mě se jí tentokrát outfit i kabelka opravdu povedly,“ hodnotí model naše stylistka Jitka Vostrá.
Pozornost ale pochopitelně přitáhla především samotná kabelka. Pod příspěvkem se objevila řada pochval a někteří sledující se pustili i do trochu odvážnějších návrhů. V nich reagovali na to, že měla jako malá na dotaz, čím jednou bude, odpovídat, že prezidentkou. „Už jako malá jsem si přála, aby naše země měla prezidentku. Byla byste skvělá první prezidentka,“ napsala jedna z komentujících. Jiný sledující zase uvedl, že by si Pekarovou Adamovou jako prezidentku dokázal představit. A nechyběli ani ti, kteří ocenili její nový módní počin: „Nádherná kabelka, ta se povedla,“ napsala jedna z komentujících, i řada dalších se vyjádřila v podobném duchu.
Na své si tak přišli nejen příznivci módy, ale i ti, kteří Pekarové Adamové přejí další kariérní výzvy. Kromě návrhů na to, aby v budoucnu kandidovala na prezidentku, ji jiní dávají najevo, že by ji rádi viděli pokračovat i v návrhářské tvorbě. Sama politička přitom svůj splněný sen pojala především jako krásnou zkušenost a poděkovala Dajaně za to, že jí ho pomohla uskutečnit. Na vlnu pozitivních komentářů reagovala dalším příspěvkem, ve kterém svým sledujícím poděkovala.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Markéta Pekarová Adamová si splnila dětský sen: Místo modelky a návrhářky ji však fanoušci chtějí na Hradě byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.