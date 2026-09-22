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Marie Růžičková prosila z auta strýce, aby vydržel: stihla to, zemřel ve 12:06, druhá smrt za necelých devět měsíců

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V polovině září 2026 sedla manželka hokejového trenéra Vladimíra Růžičky do auta a na Instagram napsala jedinou prosbu: „Prosím, ještě mi vydrž. Už jedu.“ Mířila do Havířova za strýcem Petrem Pavlovským, dvojčetem svého otce. Muže, kterého veřejně označovala za nejlepšího strejdu na světě.
Marie Růžičková prosila z auta strýce, aby vydržel: stihla to, zemřel ve 12:06, druhá smrt za necelých devět měsíců

Marie Růžičková prosila z auta strýce, aby vydržel: stihla to, zemřel ve 12:06, druhá smrt za necelých devět měsíců

Zdroj: Foto: Zákupák - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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