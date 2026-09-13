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Marie Málková promluvila o dceři: Krušná odloučená první noc a minimum spánku. Teď přišla role snů

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Oblíbená herečka Marie Málková (43) v upřímném rozhovoru pro Aplausin.cz promluvila, jak zvládá náročný kolotoč mezi divadlem a mateřstvím. Na zahájení další sezóny divadla Ypsilon se svěřila proč bez dcerky nemohla spát a jaký tajný sen se jí právě teď plní.
Herečka Marie Málková promluvila o mateřství

Herečka Marie Málková promluvila o mateřství

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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