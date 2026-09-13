Marie Málková promluvila o dceři: Krušná odloučená první noc a minimum spánku. Teď přišla role snů

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Oblíbená herečka Marie Málková (43) v upřímném rozhovoru pro Aplausin.cz promluvila, jak zvládá náročný kolotoč mezi divadlem a mateřstvím. Na zahájení další sezóny divadla Ypsilon se svěřila proč bez dcerky nemohla spát a jaký tajný sen se jí právě teď plní. První noci bez dcerky
Když musela Marie Málková odjet za prací na natáčení do Ostravy, zažila doslova matčinu noční můru. Vůbec poprvé totiž musela nechat svou dvouapůlletou dcerku doma na dvě celé noci bez své náruče! Sama přiznala, že to pro ni bylo nesmírně náročné: „To bylo pro mě teda jako... to bylo velký, bylo to krušný.“ svěřila se herečka pro Aplausin.cz.
Místo toho, aby si v hotelu konečně odpočinula, se zklíčená herečka budila už v pět ráno a o spánku si mohla nechat jen zdát: „Ani jsem se nevyspala, budila jsem se prostě pořád v 5 hodin.“. Doma to navíc nemá o moc snazší.
Malá princezna ji totiž ze spánku pravidelně vytrhuje kolem třetí ráno: „Budí se pořád v noci kolem 3. nebo 4. hodiny a v 5:00 už má očička dokořán.“ Herečka tak s úsměvem přiznává: „Jako já mám pocit, že jsem permanentně nevyspalá, no, ale tak to k tomu asi patří.“ smála se herečka v rozhovoru pro Aplausin.cz. Návrat na prkna, co znamenají svět
Skloubit divadelní roli s péčí o malé dítě je pro každou ženu obrovský záhul. Jak to Marie zvládá, když musí večer co večer zářit před publikem? Bez pomoci nejbližších by to nešlo! „Mám partnera, který mi pomáhá, nebo maminku. Takže vždycky předám dcerku a běžím do divadla,“ vysvětluje herečka.
Pověsti o tom, že herečka přišla v divadle o angažmá uvedla na pravou míru. Změny v divadle Ypsilon byly spíše ekonomického rázu a ona na prknech působí dál: „Já jsem tady úplně jakoby stejně tak, jak jsem byla. Tam asi bylo něco jako jenom v papírech.“ smála se herečka. Plní se jí divoký sen
I přes obrovskou únavu a mateřské povinnosti má herečka obrovský důvod k radosti. Plní se jí totiž velký divadelní sen, o kterém se jí dříve ani nesnělo! „Teď se mi zvláštně splnil sen. Vždycky jsem jezdila na operu do Verony, na Carmen a ono to ke mně nějakým způsobem přišlo,“ prozrazovala plná dojetí. Po boku operní pěvkyně Dáši Peckové si v novém představení zahraje právě osudovou Carmen! Jako činoherečka takovou nabídku vůbec nečekala a z nečekané životní výzvy je neskutečně nadšená: „Moc se těším, protože já jsem to viděla vždycky na jevišti jako operu a strašně se mi to líbilo... Jsem nečekala, že jako činoherec bych si něco takovýho zahrála.“ uzavřela herečka rozhovor.