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Marešová se ukázala v bikinách v Saint-Tropez a fanoušci neskrývají nadšení. Nádhera, píší jí pod fotky

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Monika Marešová zveřejnila 22. srpna sérii plážových snímků z Francouzské riviéry. Pod příspěvkem se okamžitě rozjela vlna obdivných komentářů.
Marešová se ukázala v bikinách v Saint-Tropez a fanoušci neskrývají nadšení. Nádhera, píší jí pod fotky

Marešová se ukázala v bikinách v Saint-Tropez a fanoušci neskrývají nadšení. Nádhera, píší jí pod fotky

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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