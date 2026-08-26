Marešová se ukázala v bikinách v Saint-Tropez a fanoušci neskrývají nadšení. Nádhera, píší jí pod fotky

Pětačtyřicetiletá influencerka přidala na Instagram carousel s popiskem „Jen my dva“ a ukázala, jak s Leošem Marešem tráví poslední prázdninové dny v Saint-Tropez. Bikiny na pláži, lehátka s výhledem na moře, bazénové zázemí, pečlivě nastylovaný stůl s degustačními talíři a sklenkami vína. Žádné děti, žádný pracovní tým, jen manželský pár, slunce a ticho mezi dvěma náročnými kapitolami roku. Fanoušci reagovali během hodin. „Úžasný, krásný, nádhera,“ zněl jeden z nejčastějších komentářů. „Užívejte si jeden druhého, Moni,“ přidávali další. Někdo napsal: „Krásný odpočinek. My jsme zrovna ráno vyjeli směr domů, ale je to tam kouzelné.“ Nadšení nemířilo jen na Moničinu figuru, lidé oceňovali celkovou atmosféru párové romantiky uprostřed luxusních kulis.
Co přesně je na fotkách vidět
Série není jen o jednom záběru v plavkách. Monika střídá motivy: plážovou scénu, kde sleduje vlny, s klidnými momenty na lehátku vedle Leoše. Následuje bazénové zázemí, pravděpodobně hotelové. Vizuálně jde o typickou saint-tropezskou estetiku: bílé plochy, tyrkysová voda, středomořská vegetace. Závěrečné snímky ukazují večerní stolování s detailně naaranžovanými pokrmy a doplňky, které Monika volí s módní precizností, jakou její sledující znají z běžných příspěvků.
Nejde o první návštěvu tohoto koutu Riviéry. Marešovi jsou v Saint-Tropez doložitelní už v srpnu 2021 a znovu v září 2023. Letos se sem vrátili potřetí, a tentokrát bez dcery Alex, která podle dostupných informací zůstala v Česku s babičkou Helenou Harabinovou.
Od Aljašky k Riviéře: dva světy jednoho léta
Leošovo léto 2026 připomíná montáž ze dvou úplně odlišných filmů. V polovině července sdílel záběry z Aljašky, kam vyrazil s mladším synem Matějem. Medvědi, drsná příroda, expediční nálada. O měsíc později lehátko, rosé a tichý bazén na jihu Francie. Z otcovského dobrodružství rovnou do manželského ústraní.
Ten kontrast není náhodný. Mezi oběma cestami leží emocionálně těžké týdny. 14. června Leoš veřejně potvrdil úmrtí své dlouholeté asistentky Kateřiny Niklové, která zemřela po náhlém zdravotním selhání ve věku 42 let. Tentýž den se po roce a půl vrátil na Instagram, splnil tím její poslední přání, které mu tlumočila Katčina matka. 25. června proběhla zádušní mše v bazilice sv. Markéty v Břevnově. A 20. srpna, pouhé dva dny před zveřejněním dovolenkových fotek, se Leoš s Monikou zúčastnili soukromého rozloučení v Oboře Hvězda.
Poslední volné hodiny před zářijovým náporem
Načasování dovolené dává smysl i z pracovního kalendáře. 1. září startuje nová sezona Ranní show na Evropě 2, kde Mareš moderuje v pracovních dnech od šesti do devíti ráno. Podle srpnového rozhovoru pro iDNES do týmu přibírá novou posilu, sám ji označil za „superstar“, aniž prozradil jméno. O den později, 2. září ve 20:20, se na TV Nova vrací SuperStar s Marešem jako moderátorem a porotou ve složení Ewa Farna, Jakub Prachař, Calin a Palo Habera.
Proč tentokrát rezonuje víc než běžný dovolenkový carousel
Moničin Instagram dlouhodobě stojí na módě, stylizovaných záběrech a pečlivě budované estetice. Plážové fotky z luxusní destinace nejsou v jejím feedu nic převratného. Přesto aktuální série vyvolala silnější odezvu než obvykle.
Důvod je v kontextu, který sledující znají. Vědí o ztrátě Kateřiny Niklové. Vědí o Leošově návratu na sítě po dlouhé pauze. Vědí, že za pár dní začíná kolotoč SuperStar a ranního vysílání. Fotky ze Saint-Tropez proto nečtou jako další ukázku luxusního životního stylu, ale jako signál, že je pár v pořádku, že si po těžkém létě dokázal vzít čas jen sám pro sebe. Popisek „Jen my dva“ to podtrhuje jednou větou.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová