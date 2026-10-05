Mareš dostal v živém vysílání nejpodivnější kompliment kariéry. Posluchačka ho nejdřív urazila, pak mu ale poděkovala

Živá vysílání přinášejí spousty nepředvídatelných momentů. VIP život zaznamenal, že jeden se odehrál před pár dny ve vysílání Evropy 2. Žena zavolala do studia, a místo obvyklého pozdravu nebo soutěžní odpovědi spustila něco, co by většinu moderátorů vykolejilo. Leoše Mareše prý jako člověka dlouhodobě nemůže vystát. Ale posledních čtrnáct dní cestou do práce poslouchá Ranní show a směje se u ní každý den. Tak chtěla poděkovat. Paradox, který by se dal přejít jako kuriozita, ale Mareš z něj vytěžil moment, který sám označil za největší kompliment, jaký kdy pořad dostal.
Urážka, která nebyla úplně urážkou
Výhrada posluchačky nemířila na pořad, ale výhradně na Marešovu osobu. „Leoš jako člověk“ jí vadí. Pořad jako celek ji ale baví natolik, že u něj zůstává a aktivně si ho pouští. Byla to upřímná snaha oddělit člověka od produktu, a právě ta upřímnost celou situaci udělala tak neobvyklou. Mareš na to reagoval pohotově. Nezačal se bránit. Místo toho situaci obrátil: pokud někdo poslouchá pořad navzdory tomu, že mu jeho hlavní tvář leze na nervy, musí být ten pořad zatraceně dobrý. Pak ale přestřelil, přeformuloval její slova na „nenávidíte mě“. Posluchačka ho okamžitě opravila. Nesympatie není nenávist.
Aby pointu Mareš dotáhl, sáhl po přirovnání, které prý slýchával od svého otce. Dělat něco, co chutná, není žádné umění. Frajeřina je vydržet něco nepříjemného. Stejnou logikou popsal i poslech Ranní show od člověka, kterému je moderátor nesympatický, a právě proto to podle něj není urážka, ale důkaz síly celého týmu. Posluchačka mu navíc sama vysvětlila, proč nezvolila konkurenci. U jiných stanic bývá podle ní jen jeden moderátor a je to nuda. Na Ranní show ji drží týmová dynamika: vzájemné doplňování hlasů, společné povídání, ranní hosté. To je detail, který Mareš nepřeslechnul.
Show po Hezuckém
Celý moment má hlubší pozadí. Loni v prosinci zemřel Patrik Hezucký, který s Marešem uváděl Ranní show téměř třicet let. Posluchačka jeho absenci v hovoru explicitně zmínila. Část publika stále poměřuje novou éru s původním duem. Do vysílání přibyl Štěpán Kozub, ale Evropa 2 sama zdůrazňuje, že nejde o přímou náhradu za Hezuckého; Kozub se ve studiu objevuje nepravidelně podle svých dalších závazků. Právě on pak na sociálních sítích situaci okomentoval po svém: napsal, že jemu je Mareš sympatický, a přesto Ranní show neposlouchá. Pod ukázkou, kterou Evropa 2 sdílela na Instagramu, se objevila hromada reakcí; část lidí ocenila upřímnost volající, část nechápala, proč někdo poslouchá moderátora, který mu vadí.
Evropa 2 patří podle dat Radioprojektu ke špičce českého rádiového trhu, s 668 tisíci denních posluchačů byla v posledním veřejně dostupném období druhou nejposlouchanější stanicí v zemi, hned za Radiožurnálem. Přesná čísla samotné Ranní show veřejné výstupy nerozlišují, ale ranní slot je tradičně nejsilnějším vysílacím časem komerčních rádií. Podle nás je právě tohle jádro celého telefonátu. Značka pořadu přežila odchod jedné ze svých dvou zakládajících tváří a drží posluchače, kteří k ní nemají ani osobní vazbu na moderátora.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová