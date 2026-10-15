Marek Lambora z Božího plánu je aktuálně singl. S dcerou kolegy z Ulice se rozešel v létě

Marek Lambora, který aktuálně hraje v novém televizním seriálu Boží plán, už netvoří pár s kolegyní Jindřiškou Hanušovou. Vztah s dcerou herce Miroslava Hanuše jim vydržel rok a rozchod proběhl v tichosti letos v létě. Jednatřicetiletý Lambora si soukromí dlouhodobě hlídá a po dřívějších zkušenostech přistupuje k lásce mnohem opatrněji. S přibývajícími roky podle svých slov stále častěji vyhledává samotu.
Tichý konec ročního vztahu s dcerou Miroslava Hanuše
Že chodí s herečkou Jindřiškou Hanušovou, vyšlo najevo loni na podzim. Dcera herce Miroslava Hanuše loni prozradila, že je dal dohromady především společný smysl pro humor, divadlo a nasazení v práci. „Stalo se to nějak organicky. Myslím, že jsem dělala blbiny a on se tomu smál. Tak to byl asi ten humor. Pro mě je úplná alfa a omega u partnera humor, jestli se s ním směju. A s ním je strašná sranda,“ řekla Hanušová.
Oba si soukromí nechávali spíš pro sebe a na sociální sítě nedávali žádné společné fotografie. Ve společnosti se naposledy objevili společně letos v únoru, což vyvolalo spekulace o tom, zda jsou stále spolu. V srpnu Lambora konec ročního vztahu potvrdil. „Je to tak, vztah teď žádný nemám,“ uvedl pro iDNES.cz. Důvod rozchodu ani jeden z herců neupřesnil a konec vztahu neoznamovali ani na internetu.
K milostnému životu přistupuje po dřívějších nezdarech střízlivěji. V minulosti tvořil pár s herečkou Šárkou Krausovou nebo modelkou Andreou Bezděkovou, která se později dala dohromady se zpěvákem Sebastianem, a média ho spojovala také s herečkou Sárou Rychlíkovou. „Snažím se teď tolik nesnít, nepředstavovat si ideální scénáře, abych pak nebyl zklamaný. Nechávat věcem volný průběh, tolik neočekávat, méně snít a žít víc v realitě,“ vysvětlil pro časopis Téma.
Z dřívějších vztahů si odnesl zkušenost, že je pro něj jednodušší, když se partnerka pohybuje v uměleckém prostředí a chápe specifika herecké profese. Nemusí pak doma vysvětlovat, že milostné scény na jevišti nejsou důvodem k žárlivosti. „Někdy bylo náročné partnerce mimo naši bublinu vysvětlit, že i toto je moje práce. A v některých případech jsem to vysvětlit nedokázal, protože mi při tom opakovaném vysvětlování a obhajování se prostě už došla trpělivost,“ prozradil Lambora.
Sdílené bydlení ze studií vystřídala potřeba vlastního klidu
Skloubit náročnou práci s osobním životem považuje jednatřicetiletý rodák z Ústí nad Labem za velkou výzvu. Nedávno připustil, že neví, zda se mu vůbec někdy podaří najít mezi kariérou a rodinou rovnováhu. Přestože v příštích deseti letech pomýšlí na vlastní dům, ženu, děti i psa, s přibývajícím věkem si stále více cení vlastního prostoru a klidu.
Na televizních obrazovkách aktuálně účinkuje v seriálu Boží plán, kde jeho postava bydlí v jednom bytě s dalšími muži. Sám přitom podobné soužití zažil naposledy během studií na Pražské konzervatoři, kdy vystřídal dva sdílené byty. V tom prvním bydlel se třemi spolužáky a v noci běžně potkával v kuchyni cizí lidi, které kolegové přivedli z hospody.
Tehdy mu vyhovovalo, že doma nebyl nikdy sám, dnes už ale potřebuje vlastní zázemí. „Byla to sice zábava, ale dnes si sám neumím představit, že bych do sdíleného bydlení šel,“ řekl s tím, že je zvyklý na své věci. „Paradoxně to mám tak, že čím jsem starší, tím jsem raději sám,“ dodal.
Jaro a léto ve znamení pracovního zápřahu i výletů
Od letošního dubna mu na osobní život nezbývalo téměř žádné místo. Souběžně zkoušel divadelní představení Klan Baťa a natáčel seriál Boží plán. Běžný pracovní den pro něj znamenal ranní vstávání na natáčení, přesun na divadelní zkoušku a následně večerní představení.
Aby tempo zvládl v dobré kondici, chodil brzy spát a řadu soukromých plánů musel rušit nebo přesouvat. Náročné období završilo natáčení ve čtyřicetistupňových vedrech, která mu nedělají dobře. Úlevu pocítil až koncem srpna po odehrání představení Klan Baťa, kde si podle něj výborně sedla celá herecká parta.
Volné chvíle v létě trávil především v sedle motorky. O řidičském průkazu a koupi stroje přemýšlel zhruba tři roky, než se pro ně definitivně rozhodl. Naopak další adrenalinový zážitek si rozmyslel. Od bratra dostal k devětadvacátým narozeninám tandemový seskok padákem, protože o něm dříve mluvil. Několik dní před termínem se mu ale začalo zdát o tom, že se padák neotevře, a na seskok nakonec nešel.
Po dotočení Božího plánu ho čekalo natáčení třetího dílu pohádky Princezna zakletá v čase. Vedle divadelních rolí v Hudebním divadle Karlín, kde od roku 2023 hraje čerta Uriáše v muzikálu Anděl Páně a od předloňska Adama v muzikálu Beetlejuice, by se rád posunul i do zahraničí. V minulosti natočil dva cizojazyčné filmy, ve volnu se chce více věnovat jazykům a jeho snem zůstává role ve válečném filmu.
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