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Marek Eben spolu se StarDance pod palbou Kateřiny Konečné: Těmito ostrými slovy zašla příliš daleko

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KOMENTÁŘ / Jedna věta Marka Ebena stačila k rozpoutání politické přestřelky. Opravdu ale lze kvůli ní označit celý pořad za propagandu? Kateřina Konečná zaútočila.
Fotografie Kateřiny Konečné

Fotografie Kateřiny Konečné

Zdroj: Foto: The Left / Creative Commons / CC BY-SA, Kateřina Konečná
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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