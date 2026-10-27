Marek Eben spolu se StarDance pod palbou Kateřiny Konečné: Těmito ostrými slovy zašla příliš daleko

KOMENTÁŘ / Jedna věta Marka Ebena stačila k rozpoutání politické přestřelky. Opravdu ale lze kvůli ní označit celý pořad za propagandu? Kateřina Konečná zaútočila.
Veřejnoprávní televize nemusí být místem, kde se moderátoři tváří, že za zdmi studia neexistuje reálný svět. Zároveň by ale nemělo platit, že každá narážka, která se někomu politicky nehodí, automaticky dokazuje zaujatost instituce. Na In-Lifestyle se domníváme, že právě v tom spočívá jádro sporu mezi Markem Ebenem a Kateřinou Konečnou. Dá se pochopit, že někomu moderátorova poznámka připadala nevhodná či zbytečně politická. Označit kvůli ní celý pořad za propagandu je ale přehnané. Takové obvinění by mělo stát na konkrétních argumentech.
Jedna věta ještě nedělá propagandu
Marek Eben v přímém přenosu pořadu StarDance pronesl: „Věříme, že dobro zvítězí a že všechny ty zlé si vezme čert.“ Publikum na to reagovalo výrazným potleskem. Kateřina Konečná pak StarDance označila na svém Facebooku za součást „propagandistické mašinérie ČT“ a naznačila, že by jí nevadilo, kdyby pořad převzala soukromá televize.
Ebenova poznámka byla poměrně důmyslně formulovaná. Navazovala na pohádkovou atmosféru večera, pracovala s motivem dobra a zla a na první poslech mohla působit jako obyčejný vtip. Politický podtext přitom nejspíš většina diváků rozpoznala. To se ale nevylučuje: výrok může být současně narážkou na aktuální dění i součástí moderátorského humoru, který k živému přenosu patří. Samotná přítomnost politického podtextu ještě neříká, zda šlo o nevhodný zásah do pořadu, natož o důkaz propagandy.
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Slovo propaganda bychom však neměli používat tak lehkovážně. Má označovat cílené ovlivňování veřejnosti, nikoliv každou poznámku, ve které někdo rozpozná politický podtext. Ebenovu větu lze považovat za ironii, za narážku na aktuální dění nebo za humor, který nesedne každému. Ani jedna z těchto možností ale sama o sobě nedokazuje, že celý pořad plní politické zadání. Pokud má být kritika férová, měla by rozlišovat mezi osobním dojmem a skutečným důkazem.
StarDance nemusí být sterilní zábava
Od zábavního pořadu očekáváme především zábavu, logicky. To ale neznamená, že každý moderátor musí mluvit jako automat na neutrální fráze. Živý přenos má svou atmosféru, humor i spontánní momenty. Občasná narážka k dění kolem nás k tomu může patřit, aniž by se tím celý pořad proměnil v politickou agitaci. Pokud někomu poznámka Marka Ebena vadila, má plné právo to říct. Stejně tak má divák možnost rozhodnout se, zda mu podobný styl vyhovuje. Rozdíl je v tom, jestli kritizujeme konkrétní výrok, nebo z něj bez dalších argumentů vyvozujeme závěry o celé České televizi.
Během večera však zazněly i další narážky na situaci kolem veřejnoprávních médií, včetně přímější zmínky o koncesionářských poplatcích. Je tedy pochopitelné, že někteří diváci vnímali celý večer také politickou optikou. Ani to však samo o sobě nedokazuje, že se StarDance změnila v propagandistický pořad. K takovému závěru by bylo potřeba mnohem víc než několik výroků, byť některé z nich byly zřetelnější než jiné.
StarDance se v tomto případě stala spíše záminkou k dalšímu rozvíření debaty o veřejnoprávních médiích. Místo tance a samotného pořadu se začalo řešit, co si moderátor smí dovolit a zda jeho slova představují politický signál. Takový spor je pochopitelně atraktivní, protože nabízí jednoduché rozdělení na dva tábory. Jenže skutečnost bývá složitější.
Kritika ano, nálepky nestačí
Česká televize má být pod veřejnou kontrolou a její práci je namístě posuzovat kriticky. To však platí i pro kritiku samotnou. Pokud se z každého sporného výroku stane důkaz propagandy, podobná slova brzy ztratí svůj skutečný význam. A místo debaty založené na argumentech budeme sledovat jen další souboj hlasitých prohlášení.
Ebenova poznámka mohla někoho pobavit, jiného naštvat a dalšího nechat úplně chladným. To je v pořádku. Stejně tak je v pořádku kritizovat politické narážky v zábavném pořadu. Pokud ale chceme vést smysluplnou debatu o veřejnoprávní televizi, měli bychom rozlišovat mezi konkrétními výhradami a obviněním, že celý pořad slouží propagandě. To druhé vyžaduje podstatně víc než několik sporných výroků.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Marek Eben spolu se StarDance pod palbou Kateřiny Konečné: Slovy o propagandě zašla příliš daleko byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.