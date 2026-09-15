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Marek Eben a Tereza Kostková končí ve StarDance. Jubilejní podzimní řadu odmoderují naposledy

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Dvacet let byli neodmyslitelnou součástí StarDance, letos se ale Marek Eben a Tereza Kostková před televizními kamerami objeví v moderátorských rolích naposledy. Dvojice to oznámila na tiskové konferenci České televize na zahradě britského velvyslanectví, kde zároveň odstartoval odpočet k jubilejní 14. řadě taneční show. Ta vypukne 10. října a nabídne deset nových soutěžních párů. Samotný StarDance ovšem nekončí – Eben s Kostkovou pouze předávají moderátorské žezlo dál a další řady už budou sledovat z pohodlí domova.
Marek Eben a Tereza Kostková končí ve StarDance. Jubilejní podzimní řadu odmoderují naposledy

Marek Eben a Tereza Kostková končí ve StarDance. Jubilejní podzimní řadu odmoderují naposledy

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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