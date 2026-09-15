Marek Eben a Tereza Kostková končí ve StarDance. Jubilejní podzimní řadu odmoderují naposledy

„Tato řada bude výjimečná tím, že si ji výjimečně užijeme úplně naposledy. A doufám, že vy všichni spolu s námi. Moc se na to těšíme,“ uvedla Tereza Kostková. Kolega Marek Eben připomněl, jak absurdně dlouhou dobu dvacet let vlastně představuje. „Když si představím období dlouhé 20 let, tak když jsme to začali točit, tak já si myslím, že nebyl ještě ani kilometr dálnice do Varů. A teď už je skoro hotová. Tak vidíte, co to je za časový úsek,“ zavtipkoval. „Je to kus našeho života a jsme oba vděční za to, že nás publikum tak podporovalo a že na nás diváci byli velmi milí a vstřícní a že jsme takovýto pořad vůbec mohli dvacet let dělat.“
Zároveň zdůraznil, že jejich odchod rozhodně neznamená konec samotné soutěže. „Tuto řadu si užijeme, protože bude naše poslední – což neznamená, že by to propánakrále měl být poslední StarDance. Ten pořad je nezdolný,“ dodal Eben s tím, že další pokračování už si s Kostkovou vychutnají jako diváci u televizní obrazovky.
Letošní řada se přitom ponese právě ve znamení oslav dvou dekád StarDance aneb když hvězdy tančí. Česká televize při příležitosti jubilejní sezóny představila nové promo, které zavádí Ebena, Kostkovou i letošní soutěžící do působivých prostor chotkovské knihovny na zámku Kačina. Režisér Jan Bártek v něm pracuje s motivem pomyslného archivu, v němž jsou uložené nejvýraznější okamžiky dvacetileté historie pořadu.
Na parket letos nastoupí Hana Dvorská s Michalem Kurtišem, Vojtěch Dyk s Catharinou Málkovou, Marta Jandová s Martinem Prágrem, Tomáš Matonoha s Lenkou Norou Návorkovou, Petra Nesvačilová s Filipem Hudlickým, Tomáš Polák s Adrianou Maškovou, Tomáš Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou, Sara Prachař Sandeva s Danielem Makovcem, Radek Štěpánek s Vandou Bartošovou Dětinskou a Luciana Tomášová s Robinem Ondráčkem.
Jejich výkony bude hodnotit obměněná porota. Vedle Tatiany Drexler a Richarda Genzera se po pauze vrací Zdeněk Chlopčík a čtveřici doplní choreografka Jana Burkiewiczová. Novinkou bude také oficiální mobilní aplikace StarDance, která nabídne zákulisní obsah, bonusová videa a možnost hlasovat pro soutěžní páry přímo z telefonu.
Jubilejní 14. řada StarDance odstartuje v přímém přenosu v sobotu 10. října ve 20:10 na ČT1 a v iVysílání. Finále je naplánováno na 12. prosince 2026. Pro Ebena s Kostkovou půjde o poslední taneční večery, které stráví na straně moderátorů.
zdroj: Česká televize