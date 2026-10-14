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Maratonský král odmítá zestárnout! Jednačtyřicetiletý Kipchoge stanovil nový rekord Melbourne a chystá se i na Antarktidu

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Eliud Kipchoge (41) má k běžeckému důchodu asi tak blízko jako běžný smrtelník k maratonu pod dvě a půl hodiny. Legendární Keňan po třech letech znovu vyhrál maratonský závod, v Melbourne navíc překonal rekord podniku časem 2:09:10. Dvojnásobný olympijský vítěz pak s úsměvem prohlásil, že jeho tělo je stále na vrcholu a mladší generace se ho jen tak nezbaví.
Maratonský král odmítá zestárnout! Jednačtyřicetiletý Kipchoge stanovil nový rekord Melbourne a chystá se i na Antarktidu

Maratonský král odmítá zestárnout! Jednačtyřicetiletý Kipchoge stanovil nový rekord Melbourne a chystá se i na Antarktidu

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 07:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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