Manželka Sáblíkové měla být českou jedničkou na bruslích. Místo toho přišla s rozhodnutím, které nikdo nečekal

Ještě v lednu stála v polském Tomaszówě Mazowieckém na nejvyšším stupni a v únoru jela olympijský kilometr v Miláně. V červenci si vzala Martinu Sáblíkovou. Ve čtvrtek 22. října 2026 pak oznámila, že v nadcházející sezoně závodit nebude. Měla přitom převzít roli, kterou dvě desetiletí držela její manželka, tedy roli české ženské jedničky. Zdráhalová říká, že pokračovat chce, „ale ne v této sezoně“. Její cíl se nemění: olympiáda 2030.
Od hokeje k evropskému titulu
Zdráhalová se narodila 1. dubna 1996 ve Dvoře Králové nad Labem a k rychlobruslení se dostala nezvykle pozdě, až v patnácti letech. Trenér Petr Novák si jí všiml při ledním hokeji a doporučil jí zkusit dlouhou dráhu. Závodí za NowiS Team a KRS Svratka, tedy pod stejnou značkou, se kterou je spojena kariéra Sáblíkové.
Vztah obou sportovkyň zveřejnila Sáblíková na Instagramu v dubnu 2025. Svatební fotografii sdílela 2. července 2026 s popiskem „Naše navždy“. Od té doby se Zdráhalové v titulcích říká „manželka Sáblíkové“. Sportovně si ale vlastní jméno vybojovala už o půl roku dřív.
Dne 11. ledna 2026 vyhrála na mistrovství Evropy závod na 1 000 metrů časem 1:16,06. Podle oficiálního výsledkového protokolu ISU porazila Nizozemky Hoogendoornovou o 28 setin a Greveltovou o 31 setin. Na stejném šampionátu přidala stříbro na 1 500 metrů. Některé nizozemské opory sice tehdy vynechaly start kvůli olympijské přípravě, česká rychlobruslařka ale porazila soupeřky, které na startu byly, a to na jejich oblíbené trati.
Rok, který se nedal přehlédnout
Z časové osy je vidět, proč oznámení zaskočilo:
|Datum
|Událost
|11. 1. 2026
|Zlato na ME na 1 000 m, stříbro na 1 500 m
|únor 2026
|ZOH Milán: 10. místo na 1 000 m, 14. na 1 500 m, 26. na 500 m
|2. 7. 2026
|Svatba se Sáblíkovou
|22. 10. 2026
|Oznámení pauzy v sezoně 2026/27
Srovnání s Pekingem ukazuje, jak velký skok udělala. Před čtyřmi lety tam podle profilu Českého olympijského týmu skončila na kilometru sedmadvacátá, v Miláně byla desátá. Nejlepším individuálním olympijským výsledkem zůstává osmé místo v hromadném startu z Pchjongčchangu 2018. Na klasických tratích ale nikdy nebyla blíž světové špičce než letos.
Proč pauza přišla teď
Do letní přípravy podle svých slov normálně nastoupila. „Po nějaké době mi přišlo, že to není tak, jak bych chtěla a potřebovala,“ řekla pro ČT Sport. Konkrétní zdravotní problém ani jiný důvod nezveřejnila.
Sáblíková, která po skončení závodní kariéry působí jako asistentka reprezentačního trenéra Nováka, rozhodnutí podporuje. Vzhledem k tomu, jaké měla Zdráhalová léto a co ukázaly sportovní testy, ho považuje za nejrozumnější řešení, i s ohledem na olympiádu 2030. Detaily testů zveřejněny nebyly.
Sport.cz píše o „minimálně roční pauze“. Sama Zdráhalová délku přestávky nechává otevřenou. Za olympiádou v roce 2030 chce jít bez ohledu na to, jak dlouho bude mimo ovál.
Ženský tým bez jasné lídryně
Sáblíková se s olympijským ledem rozloučila v Miláně. Celkovou českou jedničkou je teď Metoděj Jílek, olympijský vítěz a stříbrný medailista z Milána. Mezi ženami ale nikdo jasně nevyčnívá.
Svaz pro sezonu 2026/27 uvádí v seniorské reprezentaci tyto ženy:
- Kateřina Kainová
- Nikola Zdráhalová (v seznamu zůstává, závodit ale nebude)
- Zuzana Kuršová
- Jesika Forstová
- Monika Prachárová
- Lucie Korvasová
- Kateřina Macháčková
Složení týmu pro závody Světového poháru má podle Sáblíkové určit mistrovství republiky v Inzellu. Sezona začíná 13. až 15. listopadu v Pekingu, pokračuje v japonském Obihiru a v prosinci v Heerenveenu a Stavangeru. Podle nás se ženská hierarchie nebude předávat jedné nástupkyni. Bude se teprve skládat, závod po závodu.
Model, který už jednou zafungoval
Zdráhalová tuhle situaci zná. Po Pekingu 2022 nejprve nezávodila ze zdravotních důvodů a pak kariéru přerušila zhruba na dva roky. V lednovém rozhovoru pro Sport.cz popsala, že ji psychicky srážely nepovedené závody a Peking byl poslední kapkou. Potřebovala si srovnat priority i zdraví a pomohlo jí od bruslení úplně vypnout. Počítala s tím, že se už nevrátí. Vrátila se a o dva roky později byla mistryní Evropy.
Dnešní důvody nelze automaticky ztotožnit s tehdejšími a ona sama je nespojuje. Princip ale vypadá podobně: zastavit se dřív, než se špatně rozjetá sezona promění v rok, který bere víc, než dává. V tomto scénáři není pauza ústupem ze sportu, ale investicí do olympijského cyklu.
Riziko je zřejmé. Na hrách v roce 2030 jí bude 33 let a místo na startu si bude muset znovu vyjet výsledky i kvalifikací. Rok mimo závody se v rychlobruslení dohání těžko. Zároveň je těžké najít závodnici, která by o tom věděla víc než ona.
Zatímco česká výprava poletí v listopadu do Pekingu, Zdráhalová zůstane doma. U ledu bude stát její manželka, tentokrát se stopkami v ruce. Do Alp v roce 2030 to má Zdráhalová stejně daleko jako před čtyřmi lety do Milána, kam ji také nikdo nečekal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta