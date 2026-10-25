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Manželka Sáblíkové měla být českou jedničkou na bruslích. Místo toho přišla s rozhodnutím, které nikdo nečekal

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Nikola Zdráhalová, od července manželka Martiny Sáblíkové a mistryně Evropy na kilometru, vynechá sezonu 2026/27. S bruslením ale nekončí.
Manželka Sáblíkové měla být českou jedničkou na bruslích. Místo toho přišla s rozhodnutím, které nikdo nečekal

Manželka Sáblíkové měla být českou jedničkou na bruslích. Místo toho přišla s rozhodnutím, které nikdo nečekal

Zdroj: Bjarte Hetland / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 05:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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