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Manželka mu zachránila život, bez ní by nemluvil. Ota Jirák po mrtvici zmizel na chalupu a věnoval se malování

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Otakar Jirák, hlas postavy Hele, Alfa i mamuta Mannyho, zemřel 17. října 2026 ve věku 77 let. Posledních sedm let jeho života formovala mrtvice, manželka Drahomíra a podkrovní ateliér.
Manželka mu zachránila život, bez ní by nemluvil. Ota Jirák po mrtvici zmizel na chalupu a věnoval se malování

Manželka mu zachránila život, bez ní by nemluvil. Ota Jirák po mrtvici zmizel na chalupu a věnoval se malování

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 11:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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