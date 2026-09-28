„Manželka mi řekla, abych nic neříkal.“ Pierce Brosnan promluvil o novém Jamesi Bondovi a naznačil překvapení

Od chvíle, kdy bylo oznámeno natáčení připravovaného
filmu o Jamesu Bondovi, slýcháme veledůležitou otázku. Kdo si tentokrát špiona zahraje? Kdo by měl převzít štafetu ve ztělesnění jedné z nejlegendárnější postavy popkultury? Bude to tradiční britský sekáč, nebo je čas na změnu? Nyní se k tomuto tématu vyjádřil i bývalý představitel agenta 007 Pierce Brosnan. Foto: Eon Productions Foto: Eon Productions
Herec minulý rok
vtipkoval, že by se do role vrátil jako Bond v důchodu. „Nemyslím si, že by někdo chtěl vidět vrásčitého dvaasedmdesátiletého Bonda, ale kdyby měl režisér něco v rukávu, okamžitě bych se na to podíval. Proč ne, je to skvělá zábava. Mohlo by to být hodně legrace. Plešaté paruky, protetika. Kdo ví," řekl.
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Jamese Bonda zatím hrálo šest herců. Prvním byl Sean Connery, který se jako agent 007 objevil v šesti filmech mezi lety 1962 až 1971 – začal snímkem Dr. No a skončil u Diamanty jsou věčné. V roce 1969 ho jednorázově vystřídal Australan George Lazenby ve filmu V tajné službě Jejího Veličenstva.
Nejvíce bondovek, celkem sedm, natočil Roger Moore. Bonda hrál v letech 1973 až 1985, od filmu Žít a nechat zemřít po Vyhlídku na vraždu. Po něm přišel Timothy Dalton, který si roli zahrál dvakrát, v Dechu života z roku 1987 a ve filmu Povolení zabíjet z roku 1989.
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V devadesátých letech převzal číslo 007 právě Pierce Brosnan. Natočil čtyři filmy, počínaje Zlatým okem v roce 1995 a vše zakončil snímkem Dnes neumírej z roku 2002. Posledním a dosavadním oficiálním představitelem je Daniel Craig, který Bonda hrál v pěti filmech mezi lety 2006 a 2021, od Casino Royale po Není čas zemřít.
Foto: Eon Productions Foto: Eon Productions Nový dokonalý agent
V rozhovoru nedávno Pierce Brosnan
prozradil, že je ve výběru spousta kvalitních kandidátů. „Sleduji to. Pravděpodobně by tvůrci mohli jít proti proudu a vybrat někoho, o kom nikdo z nás neví," uvedl bývalý Bond. Pokud jde o konkrétní jména, herec se držel zpátky.
„Já bych nikoho vybral neuměl. Manželka mi řekla, abych nic neříkal, a já už jsem toho řekl až moc. Protože jakmile něco řeknu, všude se to roznese a já za to schytám.“
Brosnan také doplnil, že si své vlastní bondovky od jejich uvedení nepustil.
„Nechci vidět sám sebe v roli Bonda. Teď jsem jen jeden z diváků, který čeká na dalšího Bonda a přeje mu jen to nejlepší,“ dodal.
Tvůrci pověřili castingovou ředitelku Ninu Goldovou, aby našla nového agenta 007. Mezi její úspěchy patří Koruna, seriál od Netflixu, dále pět Star Wars filmů, Bídníci, Marťan či Konkláve. V roce 2025 byla za svou práci na filmu Hamnet i nominována na Oscara. Kdo pověřenější tedy může být pro výběr nového Bonda?
Ačkoli konečné obsazení filmu ještě nebylo potvrzeno, mezi finalisty jsou prý Callum Turner, Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson a Jack Lowden.
Foto: Sky Cinema Foto: Warner Bros Foto: Apple Studios Zdroje: , Variety, Times Radio Times