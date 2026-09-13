Manželka brankáře Vaclíka schovává v šatníku lodičky, které se proslavily v kultovním seriálu. Cena? Skoro 30 tisíc

Když se řekne „ikonické boty ze Sex ve městě“, většina lidí si vybaví seriálovou Carrie v nekonečné rotaci designérských střevíců. Jenže modré saténové Hangisi s krystalovou sponou, které dnes stojí na oficiálním webu značky 1 195 eur, v přepočtu podle kurzu ECB přibližně 29 tisíc korun, se nestaly kulturním fenoménem díky seriálu. Jejich moment přišel až v prvním filmu Sex and the City z roku 2008, ve scéně, kde Mr. Big klekne v šatníku a místo krabičky s prstenem vytáhne modrou krabičku s lodičkami. Modrá verze přitom do té doby v běžné kolekci Manolo Blahnik vůbec neexistovala, byla vyrobena speciálně pro natáčení a do prodeje se dostala až po obrovském zájmu divaček.
Co všechno Martina Vaclíková přiznala
V zářijovém módním rozhovoru pro Marianne.cz Martina otevřeně pojmenovala nejcennější kusy svého šatníku. Vedle Hangisi zmínila:
- Tenisky Louis Vuitton LV Trainer v několika barevných variantách (dámská verze dnes stojí na oficiálním webu 1 360 dolarů, tedy zhruba 28 400 Kč, prakticky stejná cenová hladina jako lodičky)
- Kabelky Louis Vuitton a Dior, konkrétní modely neuvedla, ale z publikované koláže je patrná minimálně modrobílá varianta LV Trainer
- Náramek Cartier na šňůrce
- Šperky Bvlgari
- Výraznou sbírku slunečních brýlí
Sečteno a podtrženo: i při konzervativním odhadu se bavíme o šatníku, kde jednotlivé akcentové kusy začínají na desítkách tisíc korun.
Proč je zajímavější mix než logománie
Tady se ale příběh Martiny Vaclíkové láme. Kdyby šlo jen o výčet luxusních značek, byl by její šatník zaměnitelný s desítkami dalších manželek profesionálních sportovců. Ona ale sama říká, že na běžný den sahá po širokých kalhotách, basic topu a saku, a nakupuje u Massimo Dutti, v Mangu i v Zaře.
Tohle je takzvaný high-low přístup, který módní redakce sledují jako nejspolehlivější signál skutečného stylu: investiční kus jako Hangisi nebo náramek Cartier funguje jako vykřičník ve větě složené z dostupných slov. Martina svůj styl popisuje jako „jednoduchý a sportovně elegantní“. Podle nás je to přesnější popis než cokoliv, co by naznačovalo okázalou přehlídku log.
Kolik stojí ikony Carrie Bradshaw dnes
Pro zasazení do kontextu: Hangisi za 29 tisíc korun jsou paradoxně jednou z cenově nejdostupnějších ikon spojených s Carrie Bradshaw. Srovnání s dalšími slavnými kousky mluví jasně:
|Ikona Carrie Bradshaw
|Aktuální cena
|Přepočet do Kč
|Manolo Blahnik Hangisi 70
|1 195 €
|cca 29 000 Kč
|Fendi Baguette
|od 3 100 $
|cca 64 700 Kč
|Dior Saddle
|od 4 300 $
|cca 89 800 Kč
Hangisi navíc nejsou muzejní artefakt. Manolo Blahnik je drží v aktivní nabídce ve více než stu materiálech a barvách a v sedmi výškách podpatku. NET-A-PORTER je na české lokalizaci stále označuje jako bestseller. Mytheresa doručuje do Česka.
Kde hledat alternativu za zlomek ceny
Kdo chce saténový look s krystalovou sponou, ale nemá v rozpočtu třicet tisíc na lodičky, má dnes dvě dohledatelné varianty na českém trhu: tmavě modré saténové lodičky RAID Arlene na Zalando.cz za 1 010 korun a světle modré lodičky s ozdobnou sponou v Piccadilly Store za 1 950 korun. Vizuálně citují stejný archetyp, saténový povrch, výrazná spona, modrý odstín. Kvalitativně a statusově jde samozřejmě o jiný svět, ale jako vstupní brána do estetiky Carrie Bradshaw fungují.
Kdo je Martina Vaclíková
S brankářem Tomášem tvoří pár osmnáct let, mají dvě dcery a posledních dvanáct let žijí v zahraničí podle jeho fotbalových štací. Začátkem roku 2026 Sport.cz informoval, že Vaclík byl půl roku bez angažmá a připravoval se individuálně na Strahově. Martina ale není jen „manželka fotbalisty“, veřejné zdroje ji rámují i přes její zdravotnickou kariéru. Módu označuje za dlouhodobou vášeň, kterou živí cestování, filmy a nové kultury, ne jen fotbalové zázemí.
Třicetitisícové lodičky ve skříni vedle triček ze Zary. Právě ten kontrast dělá z jejího šatníku zajímavější čtení než katalog luxusních značek.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta