Manželé zemřeli v rozmezí 10 minut, bok po boku, ruku v ruce. Sestřičky v domově říkaly, že nic podobného nezažily

Manželé zemřeli v rozmezí 10 minut, bok po boku, ruku v ruce. Sestřičky v domově říkaly, že nic podobného nezažilyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Starší pár se dívá na moře z lavičkyZdroj: Piqsels
Článek byl publikován 07.10.2026 11:58
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