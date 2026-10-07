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Manželé zemřeli v rozmezí 10 minut, bok po boku, ruku v ruce. Sestřičky v domově říkaly, že nic podobného nezažily

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Láska není jen slovo, ale nesmírně hluboký cit, který, když máte to štěstí, můžete s někým sdílet po celý život.
Starší pár se dívá na moře z lavičky

Starší pár se dívá na moře z lavičky

Zdroj: Piqsels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 11:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

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