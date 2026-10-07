Manželé v Česku si budou rozdělovat důchod. Většina lidí ani neví, co to pro ně znamená a budou se divit

Kdo čeká, že mu po Novém roce začne chodit na účet polovina partnerovy penze, bude překvapený. Novinka pro manželské páry funguje jinak. Některým rodinám může ve stáří znatelně pomoct, jiným naopak uškodit. A výhodu z ní vytěží jen ti, kdo o ní vědí a stihnou se včas rozhodnout.
Bez papíru s ověřenými podpisy se nic nezmění
Možnost sdílet příjmy pro výpočet důchodu otevírá zákon o důchodovém pojištění od 1. ledna 2027. Úřady samy nic přepočítávat nebudou. Manželé musí vyplnit společné prohlášení na předepsaném tiskopisu a podpisy si nechat úředně ověřit. Podpisy může ověřit i přímo správa sociálního zabezpečení.
Rozhodnout se musí nejpozději v den, kdy jeden z nich jako první požádá o starobní důchod. Prohlášení se navíc dá podat jen za trvání manželství, takže rozvod nebo úmrtí partnera tuhle možnost uzavře i dřív. Smůlu mají domácnosti, kde už jeden z partnerů penzi pobírá, protože sdílení se týká jen dvojic, kterým oběma začne důchod běžet až po roce 2026.
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Stejná pravidla jako pro manžele platí i pro páry, které uzavřely partnerství nebo dřívější registrované partnerství.
Vycouvat jde i bez souhlasu partnera
Proti vůli druhého nikdo sdílení neprosadí, protože prohlášení podepisují oba. Odstoupit od dohody ale může kterýkoli z manželů sám. Lhůta je stejná jako u podpisu, tedy do dne první žádosti o penzi včetně. O zrušení pak úřad vyrozumí i druhého partnera.
Zrušení má ale jedno omezení. Platí jen pro další roky, takže co se jednou sdílelo, zůstává rozdělené. Pozdější hádka tedy výdělky do původního stavu nevrátí. Pokud se pár později znovu domluví, může podat nové prohlášení.
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Výplata důchodu zůstane každému zvlášť. Sdílejí se vyměřovací základy, tedy příjmy, ze kterých se odvádí pojistné a ze kterých úřad později penzi spočítá. Za každý sdílený rok se výdělky obou partnerů sečtou a rozdělí rovným dílem. Přesně napůl to vyjde, když měli příjem oba po celý rok. Pokud jeden z nich pracoval jen část roku, například po návratu z rodičovské dovolené, vyrovnávají se výdělky jen za tolik dní, po kolik měl příjem on.
Podmínkou je, aby v daném roce měli příjem pro důchodové pojištění oba. Rok, ve kterém jeden z manželů neměl žádný příjem, ze kterého se platí důchodové pojištění, se do sdílení nedostane.
Které roky se do sdílení vejdou
Rok svatby se nepočítá. Sdílet lze až od následujícího kalendářního roku a vždy jen celé roky. Libovolně si roky přebírat nejde, sdílení se týká všech let manželství, která splní podmínky. Pár, který se vzal třeba v létě 2003, může začít rokem 2004. Pokud první z této dvojice půjde do penze v roce 2031, posledním sdíleným rokem bude 2030.
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Podobně sdílení končí rokem před rozvodem nebo před zrušením dohody. Co kdo vydělal před svatbou, se do sdílení nezapočítá. Stranou zůstávají i roky, kdy některý z manželů pobíral invalidní důchod.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Období Započítá se do sdílení? Roky před svatbou ne Rok svatby ne Celé kalendářní roky od roku následujícího po svatbě ano, a to všechny, které splní podmínky Rok, kdy jeden z manželů neměl příjem pro důchodové pojištění ne Roky, kdy některý z manželů pobíral invalidní důchod ne Rok, kdy první z manželů odchází do penze ne, posledním sdíleným rokem je rok předchozí Rok rozvodu nebo zrušení dohody ne, sdílení končí rokem předtím Kdo si polepší a kdo přijde zkrátka
Rozhodují hlavně dvě věci: jak daleko od sebe měli manželé výdělky a kolik let sdílení pokryje. U páru, v němž oba celý život vydělávali podobně, se na důchodech skoro nic nepohne. Polepšit si může ten, kdo kvůli dětem léta pracoval jen na zkrácený úvazek nebo za nízkou mzdu, a to na úkor lépe placeného partnera, kterému penze klesne. Roky strávené s dětmi doma úplně bez příjmu se ale do sdílení nedostanou.
Přečtěte si také: Lednice vám tajně žere o 30 % víc proudu: Češi netuší, že viníkem je plíseň v těsnění. Zbavíte se jí za pár korun Sdílením příjmů si může polepšit partner, který kvůli dětem léta pracoval na zkrácený úvazek. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rozmyslet si to musí především lépe vydělávající z dvojice. Snížení, které podpisem přijme, mu zůstane i po případném rozvodu. Dohoda se propíše i do pozůstalostních dávek, protože vdovský či vdovecký důchod se odvíjí od penze zemřelého partnera. Než pár prohlášení podepíše, vyplatí se nechat si dopad na oba důchody spočítat.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155/zneni-20270101, https://www.podnikatel.cz/clanky/jeden-vydelaval-druhy-pecoval-o-deti-nove-pravidlo-muze-zmenit-vysi-duchodu/, https://www.finance.cz/clanky/553520-sdileny-vymerovaci-zaklad/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2024-417, https://www.e15.cz/finexpert/duchody/zmeny-v-duchodech-od-roku-2027-nova-pravidla-ve-vypoctech-vychovnem-a-sdileni-penzi-1434762, https://www.echo24.cz/a/H24QX/zpravy-domaci-zmeny-duchody-reforma-novinka-manzele-budou-sdilet-penzi-co-kdyz-se-rozhadaji-a-komu-se-to-vyplati