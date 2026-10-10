Manželé si v horách postavili dům ze starých pneumatik. Uvnitř je +27 °C, i když venku je –20 °C

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Zach Schechter a Elise Schiffman se rozhodli pro život v nadmořské výšce přes 3400 metrů v katastru bývalého hornického městečka St. Elmo v americkém Coloradu. Když poprvé stanuli na svém dvanáctihektarovém pozemku, čelili místu bez elektřiny, vody i zpevněné cesty. Většina lidí by v takových podmínkách viděla jen nepřekonatelnou překážku.
Manželé ale zvolili radikálně odlišnou cestu. Místo budování drahých inženýrských sítí v náročném horském terénu se vydali směrem k naprosté soběstačnosti. Jejich rozhodnutí vycházelo z konceptu Earthship – modelu autonomního ekologického bydlení, který už v 70. letech formuloval americký architekt Michael Reynolds.
Stavba z odpadu, která vzdoruje extrémům
Stavební práce odstartovaly v létě 2020 a v nejintenzivnějších fázích na projektu pracovalo přes 30 lidí současně. Výsledkem je obydlí s užitnou plochou asi 65 metrů čtverečních, jehož obvodové konstrukce tvoří zhruba 700 starých automobilových pneumatik napěchovaných zeminou. Ty fungují jako masivní tvárnice s obrovskou tepelnou kapacitou.
Dům je strategicky částečně zapuštěn do svahu a obklopen zeminou, což mu propůjčuje mimořádnou tepelnou setrvačnost. Střešní konstrukci vytvořili z místního smrkového dřeva. Jedna z vnitřních příček vznikla z tisíců použitých skleněných lahví, které propouštějí světlo a vytvářejí zajímavý designový prvek.
Podmínky v této části Colorada jsou extrémní. Během zimy zde pravidelně napadne 2,4 až 3,7 metru sněhu a stavba často doslova zmizí pod bílou duchnou. Přestože to zní dramaticky, vysoká sněhová pokrývka představuje pro dům vítaný bonus – působí jako dodatečná vrstva přírodní izolace.
Tajemství tepelného komfortu bez klasického topení
Když teploměr za zdmi klesne na -20 °C, uvnitř lze bez potíží naměřit příjemných +27 °C. K dosažení takového komfortu přispívají kamna na dřevo a především velká prosklená jižní stěna, která funguje jako pasivní solární kolektor a zachycuje maximum zimního slunce. V létě naopak okolní zemina interiér přirozeně chladí.
Energetické zázemí funguje zcela nezávisle na rozvodné síti. O výrobu elektřiny se stará sestava šesti solárních panelů napojených na systém akumulátorů. Pro situace, kdy v horách nastane dlouhotrvající sněhová bouře a slunce zůstane na několik dní skryté za hustou oblačností, slouží jako záloha malý generátor.
Zásobování vodou vyřešili manželé stejně důmyslně. Dům systematicky sbírá dešťovou vodu a roztátý sníh, které svádí do dvou podzemních nádrží o celkové kapacitě přibližně 9000 litrů. Použitá voda ze sprchování, umyvadla i praní prádla prochází přirozenou filtrací přes štěrkové lože a následně slouží k zavlažování vegetace v integrovaném skleníku.
Součástí interiéru je právě tento vnitřní skleník, který nefunguje pouze jako zahrada pro pěstování plodin, ale představuje klíčový článek v hospodaření s vodou. V zimě zde manželé dokonce suší prádlo – využívají teplo a vlhkost místo klasické elektrické sušičky. V létě pak oblečení suší venku na čerstvém vzduchu.
Od izolace k novému projektu
Koncept Earthship klade důraz na přírodní a recyklované materiály, v praxi se však neobejde bez racionálního přístupu. Masivní stěny sice poskytují vysokou tepelnou setrvačnost, ale plnohodnotnou moderní izolaci plně nenahradí. U novějších staveb tohoto druhu to v chladných oblastech vyžaduje dodatečné zateplení i doplňkový zdroj tepla. Systémy také potřebují pravidelnou údržbu.
Zdroj: youtube.com
Život v horách pro Zacha a Elise neznamenal uzavření se před světem. Zachův otec je profesionální architekt, což syna k ekologickému stavitelství silně inspirovalo. Na zakoupeném pozemku původně stála stará boudička, kterou manželé kompletně rozebrali a znovu sestavili na jiné části své parcely.
Po úvodních letech v relativním odloučení se manželé naplno zapojili do života v regionu. Elise si otevřela pilu, Zach založil stavební firmu a získané zkušenosti nyní zúročují ve velkém stylu. V současnosti pracují na stavbě svého druhého autonomního domu, který bude mít velkorysou rozlohu 195 metrů čtverečních.
Zdroje článku: youtube.com, unian.ua, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková