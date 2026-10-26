Manželé si splnili sen o vlastním domě. Jedinečný interiér jejich nového bydlení uchvátí na první pohled

Rodinný dům v klidné lokalitě nedaleko Prahy, který si majitelé nechali postavit dle svých představ, aby byl ideálním útočištěm pro ně i jejich vnoučata.
Dům patří manželům, kteří mají už velké děti a užívají si častých návštěv svých vnoučat. Dlouhá léta toužili po domě se zahradou a místem k odpočinku a grilování, kde se budou moct scházet s rodinou a přáteli. Jejich sen se stal skutečností. Jedná se o typový dům, který si nechali upravit k obrazu svému. Dispozice domu je 5+kk a poskytuje manželům veškerý komfort.
Pracovna pro pána domu
Při vstupu do domu se ocitnete v malé reprezentační chodbě. Odtud vede vchod do technické místnosti a dále také do obývacího pokoje s kuchyňským koutem a pracovny. V pracovně se nachází velká knihovna, prostorný pracovní stůl a rohový gauč k odpočinku po náročné práci.
Centrum všeho dění
Další místnost, která je přístupná z hlavní chodby, je obývací pokoj s kuchyňským koutem. Prostor je velice světlý, přes celou zeď bylo osazeno velké okno, které poskytuje dostatek denního světla. Celý prostor, včetně kuchyně je laděný v bílé barvě s šedými doplňky, i kuchyňský kout je bílý ve vysokém lesku. Za chladných podzimních večerů si majitelé můžou přitápět krbovými kamny. Celý dům je vytápěn podlahovým topením a klimatizací v obývacím pokoji i dalších místnostech.
Ložnice se záviděníhodnou šatnou
Do druhého patra vystoupáte po dřevěném schodišti, které je osvětleno prakticky umístěným oknem. V patře se nachází tři místnosti, dva pokoje pro hosty a ložnice manželů, kde je také velká šatna s vestavěnými úložnými prostory a policemi.
Z ložnice se vstupuje na terasu s krásným výhledem na okolí. V druhém patře je i plně vybavená koupelna se sprchou a vanou laděná do přírodních barev.
Vybavení interiéru domu na přání
Interiér domu si majitelé navrhovali sami. Veškerý nábytek byl vyroben na zakázku od místního truhláře. Většina nábytku je laděná do bílé barvy ve vysokém lesku nebo v barvě dřeva dub sonoma.
Důležitá technická část domu
Důležitou částí domu je technické zázemí, kde je prakticky umístěna pračka se sušičkou, aby hluk nikoho nerušil, a kotel na ohřev vody. Z technické místnosti se pohodlně suchou nohou dostanete i do garáže. Takže když bude pršet nemusí manželé přenášet nákup v dešti. Z garáže tedy vede vchod jak do domu tak i na zahradu.
Splněný sen zahrada s pergolou
Z obývacího pokoje je vstup na zahradu, hned za dveřmi se nachází terasa s pergolou. Ta je opatřena bočním zastíněním, které se dá za špatného počasí zatáhnout. Prostor pro odpočinek je i za deštivého počasí chráněn a tak mohou majitelé využívat terasu za každého počasí.
Zahrada se skládá z okrasné i užitkové části. Byla navržena architektem podle přání majitelky, tak aby kvetla téměř po celý rok, když jeden druh rostlin odkvete, začínají kvést jiné a tak je zahrada stále plná barev. Pro větší pohodlí bylo nainstalováno automatické zavlažování, takže se majitelé nemusí starat o každodenní zaléváni. Na zahradě samozřejmě nechybí ani krytý bazén, který hojně využívají zejména vnoučata.
Zdroj: GEBAS atelier architecs
The post Manželé si nechali postavit svůj vysněný dům. Dostane vás svým krásným interiérem a jedinečností appeared first on BydlímeÚtulně.cz.