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Manželé si splnili sen o vlastním domě. Jedinečný interiér jejich nového bydlení uchvátí na první pohled

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Dennívýzva
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Rodinný dům v klidné lokalitě nedaleko Prahy, který si majitelé nechali postavit dle svých představ, aby byl ideálním útočištěm pro ně i jejich vnoučata.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Se souhlasem GEBAS atelier architects
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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