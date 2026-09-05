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Manžel vzal pár brambor, zbytek šunky + vejce a během pár minut přinesl večeři na stůl – už dlouho jsem si tak nepochutnala

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Připravte si tuto vydatnou zeleninovou pochoutku s roztékajícím se sýrem a šťavnatou uzeninou. Bramborový koláč se šunkou je jednoduchý a hotový za pár minut.
Manžel vzal pár brambor, zbytek šunky + vejce a během pár minut přinesl večeři na stůl – už dlouho jsem si tak nepochutnala

Manžel vzal pár brambor, zbytek šunky + vejce a během pár minut přinesl večeři na stůl – už dlouho jsem si tak nepochutnala

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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