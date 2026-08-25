Manžel ochutnal tyto listové řezy s karamelovým krémem a řekl, ať jiný dezert už nedělám. Přitom příprava zabere chvilku

Máte chuť na honosný, krémový zákusek, po kterém se všem v rodině začnou sbíhat sliny? Křupavé listové řezy s karamelovým krémem jsou naprosto dokonalou volbou. Tento fantastický dezert v sobě snoubí lehounké, dozlatova upečené plátky křehkého lístkujícího těsta a bohatou, sametovou náplň z vanilkového základu, poctivého másla a sladkého karamelového Salka. Každé jedno kousnutí je dokonalým koncertem textur – povrch příjemně křupne a uvnitř vás přivítá jemná chuť karamelu.
Tento elegantní dezert vychází z ikonické francouzské cukrářské klasiky známe jako mille-feuille neboli „tisíc lístků“. Zzatímco Francouzi nedají dopustit na čistý vanilkový krém, česká a středoevropská tradice si tento recept zamilovala ve verzi s karamelovým Salkem. Právě zahuštěné slazené mléko dodává krémovému základu nádherně hlubokou, plnou chuť a zlatavou barvu. Lehoučká poleva na vrchním plátu navíc celý řez krásně uzavře a zajistí, že dezert vypadá na svátečním stole naprosto neodolatelně.
Tento nápaditý recept nabízí skvělý prostor pro vaši kulinářskou tvořivost. Pokud chcete karamelovou chuť trošku rozbít, můžete pod první vrstvu krému přidat hrstičku čerstvých kyselkavých malin nebo plátky jahod. Do krému se dá také přimíchat špetka kvalitní mořské soli, čímž vytvoříte dnes tak oblíbený slaný karamel. Podávané k odpolední kávě nebo jako slavnostní nedělní tečka představují tyto řezy spolehlivý trhák, na který budete dostávat samé pochvaly.
Listové těsto rozbalte a podle potřeby ho lehce rozválejte, aby vznikl rovnoměrný plát. Přeneste ho na plech vyložený pečicím papírem a celý povrch několikrát propíchejte vidličkou, aby se při pečení příliš nenafukoval. Troubu předehřejte na 200 °C a těsto pečte přibližně 15 minut dozlatova.
Upečené těsto nechte úplně vychladnout a potom ho opatrně nakrájejte na 21 stejných obdélníků. Nejlépe se pracuje s ostrým nožem a lehkým tlakem, aby se křehké těsto zbytečně nedrolilo. Na jeden řez budete potřebovat tři obdélníčky, mezi které přijde krém.
Do hrnce nalijte mléko a smetanu, přidejte polovinu cukru a vanilkový cukr a směs zahřejte téměř k varu. Žloutky vyšlehejte se zbylým cukrem do světlejší pěny a potom do nich vmíchejte prosátou mouku a bramborový škrob. Za stálého šlehání pomalu přilévejte horkou mléčnou směs, vše vraťte do hrnce a na mírném ohni za stálého míchání vařte, dokud nevznikne hustý hladký krém.
Uvařený krém přendejte do mísy, povrch zakryjte potravinářskou fólií přímo na krému a nechte ho vychladnout. Měkké máslo vyšlehejte do hladkého a nadýchaného krému a potom do něj po lžících zašlehávejte vychladlý vanilkový základ. Nakonec postupně přidejte karamelové Salko a vyšlehejte hladký, jemný krém s výraznou karamelovou chutí.
Na první obdélníček listového těsta naneste vrstvu krému a přiklopte druhým kouskem těsta. Přidejte další vrstvu krému a zakončete třetím obdélníčkem, aby vznikly tři vrstvy těsta spojené dvěma vrstvami krému. Stejným způsobem připravte všech sedm řezů a pracujte opatrně, protože upečené listové těsto je velmi křehké.
Moučkový cukr rozmíchejte s mlékem do hladké polevy. Malou část polevy smíchejte s kakaem a světlou polevu rozetřete na vrchní vrstvu řezů, potom ji nepravidelně ozdobte kakaovou polevou.
Hotové řezy vložte alespoň na 2 hodiny do lednice, aby krém zpevnil a jednotlivé vrstvy se dobře spojily. Před podáváním je nechte několik minut při pokojové teplotě, aby krém nebyl příliš tuhý. Nejlepší jsou stále dobře vychlazené, ale díky krátkému odležení vynikne jejich karamelová chuť a listové těsto zůstane příjemně křupavé.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová