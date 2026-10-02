Manžel na složité zákusky moc není, ale jakmile ochutnal tuto střechu z listového těsta s ovocem a krémem, snědl hned 3 plátky

Představte si křupavé lístkové těsto, nadýchaný krém a uvnitř pořádnou porci šťavnatých třešní. Tato třešňová stříška je přesně ten typ dezertu, který na stolu vypadá jako z luxusní cukrárny, ale přitom vás jeho příprava vůbec nestresuje. Na první pohled zaujme svým nápaditým tvarem trojúhelníku, pod křupavými mandličkami se ale schovává to nejlepší – jemný smetanový krém a lehce navinulé třešně, které celou dobrotu nádherně osvěží. Výsledkem je lehký, úžasně dobrý zákusek, po kterém se na každé oslavě jen zapráší.
Skládání dezertů do stříšky nebo pyramidy má u nás dlouhou tradici. Určitě si vzpomenete na klasickou nepečenou střechu ze sušenek a tvarohu, kterou dělaly už naše babičky. Tady jsme ale sáhli po pečeném lístkovém těstě, které dá celému moučníku úžasnou lehkost a křehkost. A právě třešně k tomuhle typu pečení prostě patří – dodají skvělou chuť i krásnou barvu.
Recept si navíc můžete snadno upravit podle toho, co máte zrovna po ruce nebo v mrazáku. Třešně jdou skvěle nahradit sladkými malinami, ostružinami nebo voňavými borůvkami. Pokud chcete krém trochu ozvláštnit, přimíchejte do něj kapku kokosového likéru nebo špetku limetkové kůry. A jestli nemáte mandle, navrch skvěle poslouží drcené pistácie nebo hořká čokoláda.
Listové těsto rozprostřete na rovnou plochu a nakrájejte ho na 3 pruhy o šířce 9 cm a 3 pruhy o šířce 5 cm. Pruhy potřete směsí rozšlehaného vejce s cukrem a širší pruhy posypte plátky mandlí.
Poznámka: Odřezky nevyhazujte. Nechte je na plechu a pečte společně s těstem. Poté je rozdrťte – budete je používat k závěrečnému zdobení dezertu.
Těsto následně pečte v předehřáté troubě na 175 °C po dobu 20–25 minut. Zatímco upečené těsto chladne, připravte třešňovou náplň.
Třešně zahřívejte 2 minuty. Jakmile pustí šťávu, přidejte k nim cukr a směs vody se škrobem. Směs zahřívejte 2–3 minuty a odstavte ji z tepla.
Vzniklou náplň zakryjte potravinovou fólií a nechte ji zcela vychladnout.
Poznámka: Aby na náplni nevznikl škraloup, fólie by se jí měla dotýkat.
Nakonec připravte krém. V samostatné míse vyšlehejte smetanový sýr se smetanou a klasickým i vanilkovým cukrem. Pokračujte s vrstvením dezertu.
Rovnou pracovní plochu pokryjte potravinovou fólií a vyskládejte na ni pruhy těsta o šířce 9 cm stranou s mandlemi směrem dolů.
Všechny tři pruhy rovnoměrně pokryjte krémem a na každý z nich položte jeden pruh těsta o šířce 5 cm.
Tip: Aplikaci krému vám usnadní použití cukrářského sáčku s ozdobnou hlavicí.
Užší pruhy pokryjte třešňovou náplní a dva krajní širší pruhy zaklopte směrem do středu tak, aby dezert získal tvar střechy. Pochoutku zabalte do potravinové fólie a vložte ji na 2–3 hodiny do lednice.
Nakonec strany dezertu s viditelnou náplní pokryjte rozdrceným korpusem a celý ho posypte moučkovým cukrem. Střechu z listového těsta následně servírujte dle potřeby.
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Zdroj receptu: Süßes Backen
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato