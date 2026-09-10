Manžel Dominiky Gottové se vrací na evropská pódia. Ještě nedávno přitom prosil fanoušky o peníze

Timo Tolkki se letos na podzim znovu postaví před evropské fanoušky. Na jaře přitom požádal o finanční pomoc na své hudební plány.
Dominika Gottová, nejstarší dcera Karla Gotta, žije už nějaký čas ve Finsku se svým manželem Timem Tolkkim, někdejším kytaristou kapely Stratovarius. Jejich jména se v českých médiích objevují pravidelně, i když málokdy kvůli hudebním novinkám. Na In-Lifestyle jsme se v minulosti věnovali především jejich finanční situaci, dluhům a nejistému zázemí, které se s dvojicí táhne už řadu let. A peníze hrály roli také ve snaze Tima Tolkkiho vrátit se znovu naplno na hudební scénu.
Návrat na pódia nebyl samozřejmostí
Tolkki letos při příležitosti svých 60. narozenin požádal fanoušky o finanční podporu, jak informoval Blesk. Již v březnu založil veřejnou sbírku, jejímž prostřednictvím se snaží získat peníze na přípravu rozlučkového turné v roce 2027, a také na novou hudbu. Cílem bylo vybrat 2 800 eur, tedy zhruba 67 tisíc korun. V současné chvíli se mu podařilo získat většinu požadované částky, pár tisíc korun mu ale ještě chybí.
Jeho návrat k živému hraní přitom nebyl v posledních letech samozřejmostí. Tolkki se potýkal se zdravotními problémy, v minulosti mu byla diagnostikována bipolární porucha II. typu a trpěl také cukrovkou. Server Healthline popisuje bipolární poruchu jako onemocnění spojené s výraznými změnami nálady, energie a schopnosti zvládat běžné fungování. U diabetu pak upozorňuje na to, že pokud není dobře kompenzovaný, může zasahovat do celkové kondice a každodenního režimu.
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Pro hudebníka, jehož práce vyžaduje soustředění, cestování a pravidelný výkon před publikem, mohou podobné zdravotní problémy představovat výraznou komplikaci. V případě Tima Tolkkiho se jeho zdravotní potíže v minulosti promítly také do koncertních plánů. V určité době se hudebník pohyboval dokonce na invalidním vozíku.
Na evropská pódia se vrací už letos
Timo Tolkki se podle informací na jeho Facebooku letos v říjnu skutečně vrací na evropská pódia a vystoupí se speciálním programem věnovaným klasickému období Stratovarius. Na programu jsou skladby, které patří k nejznámějším z éry, kdy byl Tolkki kytaristou, skladatelem a jednou z hlavních tváří kapely.
České publikum ho může vidět 14. října v olomouckém Bounty Rock Cafe. O den později se představí v Žilině a další evropské koncerty jsou naplánovány například v Itálii nebo Srbsku. Tolkki tak nakonec nemusí čekat až na plánované rozlučkové turné v roce 2027. Už letos dostává příležitost znovu se postavit před evropské fanoušky.
Plánované rozlučkové turné tím ale nezmizelo. Jeho původní sbírka na GoFundMe stále běží a jejím cílem zůstává získat 2 800 eur na náklady spojené s turné v roce 2027 a na studiovou práci na nové hudbě. Aktuálně je na ní vybráno 2 482 eur.
Výběr skladeb pro evropská vystoupení míří přímo do období jeho největší slávy. Na koncertech mají zaznít například „Hunting High and Low“, „Paradise“, „Eagleheart“, „Visions“, „Father Time“, „Forever“ nebo „Black Diamond“. Ty připomínají dobu, kdy Stratovarius patřili k výrazným jménům evropského power metalu.
Od slávy Stratovarius k nové šanci
Dominika Gottová se v Česku v poslední době téměř neobjevuje a dlouhodobě žije s manželem v Helsinkách. Jejich životní situace se v minulosti často dostávala do médií právě kvůli finančním problémům. Tolkkiho letošní příběh ale nabízí trochu jiný pohled: vedle žádostí o pomoc je tu také konkrétní snaha vrátit se k tomu, co ho kdysi proslavilo.
Timo Tolkki byl jednou z klíčových postav nejslavnější éry Stratovarius a podílel se na vzniku hudby, která z kapely udělala jedno z výrazných jmen evropského power metalu. Ze skupiny odešel v roce 2007, později působil v dalších projektech a věnoval se také sólové tvorbě.
Letošní říjnové koncerty tak pro Tolkkiho mohou znamenat důležitý krok zpět na hudební scénu. Po letech zdravotních a finančních problémů se znovu vrací k hudbě, která mu kdysi přinesla největší úspěch. A tím jeho plány nekončí. Sbírka na plánované rozlučkové turné v roce 2027 stále pokračuje, takže letošní koncerty mohou být spíše dalším krokem na cestě k projektu, který chce Tolkki podle všeho uskutečnit ještě později.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Manžel Dominiky Gottové se vrací na evropská pódia. Kvůli finančním problémům přitom prosil o pomoc byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.