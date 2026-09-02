„Máňo, pojď, tady mají hranolky!“ Personál hotelů u moře pozná české hosty během pár minut. Důvody se opakují každý rok

Scéna se odehrává každé léto znovu. Kolem šesté ráno, ještě než se otevře snídaňová restaurace, se u bazénu objeví první průzkumníci. Rozhodí ručníky přes čtyři, pět lehátek a zmizí zpátky do pokoje. Když se zbytek hostů probudí k devíti, polovina slunečních míst už zeje prázdnotou, obsazená, ale bez jediné živé duše.
Ručníková válka: proč resorty odklízejí vaše věci už po půl hodině
Hotely na to odpovídají konkrétními pravidly. Port Royal Villas & Spa na Rhodu zakazuje rezervaci lehátek před otevřením bazénové zóny a po třiceti minutách bez přítomnosti hosta věci odstraní. Španělská síť Ibersol postupuje identicky; po půlhodině personál ručníky sebere a uloží je u bazénu nebo na recepci. Krétský resort Sitia Beach zakazuje obsazování lehátek před půl devátou a upozorňuje, že kapacita je omezená i kvůli bezpečnostním rozestupům. Jinde se rozpětí pohybuje od dvaceti minut po jednu hodinu, jak popisují hoteloví manažeři citovaní serverem The Points Guy.
Nejradikálnější řešení zvolil kyperský hotel TUI Blue Village Nausicaa Beach. Podle tiskové zprávy TUI Norge z ledna 2026 hosté dostanou lehátka přidělená už při příjezdu. Žádné ranní závody, žádné ručníky přes opěradla.
Bufetový maximalismus a mokré plavky u stolu: co hotelové řády zakazují černé na bílém
Lehátka jsou jen první dějství. Druhé se odehrává v restauraci. Řetězec Fuerte Hoteles ve svém řádu pro rok 2026 výslovně zakazuje vstup v plavkách nebo mokrém oblečení, odnášení jídla a nápojů z bufetu a nabírání většího množství, než host skutečně sní. Karibský resort Sanctuary Cap Cana ze sítě Marriott uvádí u každé restaurace zákaz plavek a vyžaduje smart casual nebo formální oblečení.
Španělský HC Hotel Magec jde ještě dál. Za opakované plýtvání jídlem a pitím hrozí odebrání all-inclusive náramku. Host si může objednat jeden drink a jeden snack; logika „vždyť je to zaplacené“ tu naráží na tvrdý provozní strop.
Bývalá delegátka Natálie Samková v rozhovoru pro Novinky otevřeně popsala, jak alkohol v režimu all inclusive proměňuje chování klientů. Šéf delegátů v Egyptě zase pro iDNES vysvětlil, že hned po příletu na informačních schůzkách hostům detailně rozebírá fungování hotelových služeb, protože bez toho by první den skončil konfliktem.
Kdo vlastně zabírá ta lehátka: celoevropské zrcadlo dovolenkových nešvarů
Průzkum YouGov z srpna 2026 přinesl překvapivé číslo. K rezervaci lehátek ručníkem se přiznalo 45 % Francouzů a Italů, 38 % Němců a 33 % Britů. Ve Francii, Itálii a Dánsku navíc většina respondentů nespojovala tento zvyk s žádnou konkrétní národností. Stereotyp o „německém ručníku na lehátku“ tak žije hlavně v britských a německých médiích, a podobně si český turista tyto scény automaticky přiřadí sobě.
Srovnatelná data specificky o českých turistech zatím chybí. Co ale víme z čísel Českého statistického úřadu: v roce 2025 směřovaly delší zahraniční cesty Čechů hlavně do Itálie, Chorvatska, Egypta a Řecka a téměř 70 % z nich zahrnovalo hotelové ubytování. Pro léto 2026 AČCKA uvádí mezi nejprodávanějšími destinacemi Řecko, Itálii, Turecko, Španělsko a Chorvatsko. Čeští dovolenkáři se tedy rozprostírají přesně do zemí, kde resorty výše popsaná pravidla zavádějí.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková