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Manikérka varuje ženy 50+: tenhle odstín laku přidává rukám 10 let. Půlka Češek ho přitom pořád nosí

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Jedna barva laku dělá zralým rukám medvědí službu, a přesto po ní […]
Manikérka varuje ženy 50+: tenhle odstín laku přidává rukám 10 let. Půlka Češek ho přitom pořád nosí

Manikérka varuje ženy 50+: tenhle odstín laku přidává rukám 10 let. Půlka Češek ho přitom pořád nosí

Zdroj: Extrafit.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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