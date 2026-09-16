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Manganistan draselný za pár korun promění záhon mrkví k nepoznání. Kdo ho přidá při výsadbě, sklízí kořeny dvakrát větší

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Díky tomuto jednoduchému triku vaše mrkve rychle porostou, a navíc je ochráníte před různými nemocemi. Vyzkoušejte také hnojivo z manganistanu draselného.
O rekordně velké a sladké mrkve se postará docela obyčejný popel

O rekordně velké a sladké mrkve se postará docela obyčejný popel

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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