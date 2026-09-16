Manganistan draselný za pár korun promění záhon mrkví k nepoznání. Kdo ho přidá při výsadbě, sklízí kořeny dvakrát větší

Manganistan draselný za pár korun promění záhon mrkví k nepoznání. Kdo ho přidá při výsadbě, sklízí kořeny dvakrát většíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
O rekordně velké a sladké mrkve se postará docela obyčejný popel
Koleus na českém balkóně přestává růst už pod 10 °C, a při prvním mrazíku mu zčernají listy během jediné noci.
Půda v říjnu drží teplotu kolem deseti stupňů, a zatímco nadzemní část stromku usíná, kořeny pod zemí tiše...
Když si na jaře vyberete v zahradním centru kontejnerovaný pěnišník nebo kalinu, málokdo tuší, že v...
Balíček kostkového cukru za necelých 34 korun dokáže v chlebníku fungovat jako tichý regulátor vlhkosti a...
Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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