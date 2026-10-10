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Mandalorian se možná blíží ke konci. Disney chystá velké rozuzlení a dalších seriálů Star Wars je podezřele málo

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Příběhy Mandaloriana dodaly fanouškům Star Wars podstatně více chuti do života než producenty vykuchaná kinotrilogie, kterou spatřila světlo světa pod taktovkou Disneyho po prodeji LucasFilmu. Mandalorianovská dějová výseč bude brzy pokračovat v druhé řadě Ahsoky, ovšem může jít o jednu z 
Mandalorian se možná blíží ke konci. Disney chystá velké rozuzlení a dalších seriálů Star Wars je podezřele málo

Mandalorian se možná blíží ke konci. Disney chystá velké rozuzlení a dalších seriálů Star Wars je podezřele málo

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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