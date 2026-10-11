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Manchester United vedl a hrál proti deseti. Tottenham přesto vyrovnal a Carrick má nejhorší start za čtyřicet let

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Manchester United měl na Old Trafford všechno, co si mohl přát. V 73. minutě se dostal do vedení, o pět minut později byl navíc Tottenham po vyloučení Rodriga Bentancura oslaben o jednoho hráče. Přesto domácí nedokázali zápas dovést k vítězství. Dominic Solanke vyrovnal v nastavení na 1:1 a tým Michaela Carricka zůstal po šesti ligových kolech na pouhých šesti bodech. Horší začátek sezony United nezažili od roku 1986.
Manchester United vedl a hrál proti deseti. Tottenham přesto vyrovnal a Carrick má nejhorší start za čtyřicet let

Manchester United vedl a hrál proti deseti. Tottenham přesto vyrovnal a Carrick má nejhorší start za čtyřicet let

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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