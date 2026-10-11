Manchester United vedl a hrál proti deseti. Tottenham přesto vyrovnal a Carrick má nejhorší start za čtyřicet let

United dostali zápas pod kontrolu. Jen zdánlivě
Když Bryan Mbeumo v 73. minutě poslal Manchester United do vedení, tribuny Old Trafford konečně dostaly důvod k radosti. Domácí proti Tottenhamu dlouho hledali způsob, jak překonat soupeřovu obranu, ale útočník nakonec po kombinaci s Matheusem Cunhou dokázal skórovat.
O pět minut později se situace pro United ještě zlepšila. Rodrigo Bentancur se dostal do konfliktu s Lukem Shawem a rozhodčí ho za násilné chování vyloučil.
Tottenham tak musel poslední část zápasu odehrát v deseti hráčích a ještě dohánět jednobrankovou ztrátu. Za těchto okolností se od domácího mužstva očekávalo, že utkání uklidní, bude držet míč a soupeře nepustí do nebezpečných situací. Jenže přesně to United nedokázali.
Ve druhé minutě nastavení se po útočné akci hostů prosadil Dominic Solanke a hlavou vyrovnal na 1:1. Tottenham si odvezl bod ze zápasu, ve kterém už prakticky neměl mít šanci na návrat.
Tottenham byl nebezpečnější ještě před vyloučením
Ztracené vítězství je pro United o to nepříjemnější, že během značné části utkání nebyli lepším týmem. Tottenham si už v prvním poločase dokázal vytvářet velmi dobré příležitosti. Solanke několik z nich neproměnil, přestože měl možnost hosty dostat do vedení dávno před Mbeumovým gólem.
Podle dat společnosti Opta si Spurs vytvořili šance v hodnotě 1,56 očekávaného gólu, zatímco Manchester United dosáhl hodnoty pouze 0,77. To je velmi výmluvný rozdíl. Domácí sice vedli a závěr hráli v početní převaze, ale z pohledu kvality vytvořených příležitostí měl navrch soupeř.
Trenér Michael Carrick po utkání neskrýval zklamání. Jeho mužstvo podle očekávání potřebovalo získat všechny tři body, zvlášť proti Tottenhamu, který se sám nachází ve velmi obtížné situaci. Místo toho přišlo další utkání, ve kterém United nedokázali využít okolnosti ve svůj prospěch.
Šest bodů po šesti kolech. Tak špatně United nezačali čtyřicet let
Manchester United má po šesti zápasech Premier League pouhých šest bodů. Jde o nejhorší začátek ligové sezony od ročníku 1986/87, tedy od období, kdy klub ještě vedl Ron Atkinson a na Old Trafford se teprve schylovalo k příchodu Alexe Fergusona.
Samotná historická statistika je nepříjemná, ale pro současný tým je závažnější způsob, jakým body ztrácí. United se proti Tottenhamu dostali přesně do situace, kterou by kvalitní mužstvo mělo zvládnout. Měli vedení, výhodu jednoho hráče a domácí prostředí. Přesto nedokázali kontrolovat závěrečné minuty.
Carrick tak neřeší pouze nedostatek produktivity nebo chyby jednotlivých hráčů. Potřebuje mužstvo naučit správně reagovat na různé fáze utkání. Vést 1:0 proti jedenácti soupeřům vyžaduje jiný přístup než bránit stejný výsledek proti deseti. V početní převaze má mužstvo větší možnost podržet míč, přesouvat hru mezi stranami a donutit soupeře k pohybu bez balonu. United však výhodu nedokázali proměnit v dostatečnou kontrolu hry.
Carrickův největší problém není jen v tabulce
Po utkání se znovu objevila otázka, zda má současný Manchester United kvalitu odpovídající ambicím tradičního velkoklubu. Jenže zápas s Tottenhamem naznačil, že samotná kvalita jednotlivců nemusí být hlavním problémem. Mbeumo dokázal rozhodnout složitou útočnou situaci. United měli na hřišti zkušené hráče a soupeř jim navíc výrazně usnadnil situaci vyloučením.
Rozhodující byla schopnost správně reagovat na vývoj zápasu. Tottenham pod Robertem De Zerbim rovněž prožívá špatný vstup do sezony, ale v sobotu alespoň ukázal odhodlání nevzdat utkání ani v početní nevýhodě. United naproti tomu dovolili, aby se zdánlivě rozhodnutý zápas znovu otevřel.
Šest bodů ze šesti kol samozřejmě ještě definitivně neurčuje podobu celé sezony. Manchester United však potřebuje začít pravidelně vítězit, pokud nechce znovu řešit především vlastní zklamaná očekávání.
Remíza s Tottenhamem totiž nebyla jen další ztrátou dvou bodů. Byla ukázkou situace, ve které měl Carrickův tým vítězství ve vlastních rukou, ale nedokázal s ním správně naložit.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Vše o sportu [1], Opta Analyst – Manchester United vs Tottenham statistics [2], Sky Sports – Manchester United 1:1 Tottenham [3].