Manchester City vyhrál derby neplatným gólem. VAR přiznal chybu, Carrick zuří: Nechápu, jak je to možné

Tři verdikty v jedné akci
Šedesátá minuta, Old Trafford, 13. září 2026. Joško Gvardiol posílá centr do vápna, míč se tečuje a na zadní tyči ho uklidí Erling Haaland. Pomezní zvedne praporek, ofsajd. Stadion vydechne. Pak se ale rozběhne téměř tříminutová kontrola VAR s využitím poloautomatické ofsajdové technologie. Závěr: Haaland stál v regulérní pozici. Gól platí, Manchester City vede 1:0 a v deseti, po vyloučení Phila Fodena už od 23. minuty, nakonec vyhraje.
Večer téhož dne přichází třetí verdikt. Rozhodcovský orgán Pro Ref kontaktuje Manchester United s omluvou. Chyba nebyla v čáře tažené na Haalanda, ta seděla. Problém byl jinde. VAR nevyhodnotil pravděpodobný dopad ofsajdově postaveného Enza Fernándeze na obránce v šestnáctce. Oficiálně: „chybný úsudek“. Neformálně: přiznání, že gól neměl být uznán.
Co přesně pravidla říkají
Klíč k celé kauze leží v pravidle 11 IFAB. Ofsajd se netýká jen hráče, který se dotkne míče. Pravidlo výslovně postihuje i situaci, kdy hráč v ofsajdové pozici svým pohybem ovlivní schopnost soupeře hrát míč nebo zasáhnout do akce. Fernández šel po stejném centru jako Haaland, necelých 5,5 metru (šest yardů) od branky. Lisandro Martínez na jeho pohyb reagoval a opustil prostor, ve kterém by jinak mohl zakročit.
VAR během zápasu argumentoval tím, že Fernández míč netečoval. To je pravda, ale není to celý příběh. Podle pravidel Premier League měl VAR u takového subjektivního ofsajdu doporučit rozhodčímu Michaelu Oliverovi přezkoumání u monitoru. Oliver by pak sám rozhodl, zda Fernándezův pohyb představoval ofsajdové zapojení. Nic z toho se nestalo.
Carrick to nenechal být
Trenér United Michael Carrick po zápase dostal od rozhodčích vysvětlení, že Fernández „nezasahoval do hry“. Odmítl ho veřejně a důrazně. Podle jeho slov se hráč vrhl po míči v bezprostřední blízkosti branky, Martínez na to musel reagovat, a pokud je tohle výklad pravidla, je to „znepokojivé“ pro celý fotbal. Carrick navíc zpochybnil i to, odkud byla vůbec tažena ofsajdová linie.
Nebyl sám. Martínez sám po zápase naznačil, že musel řešit Fernándezův pohyb místo toho, aby bránil Haalanda. A v televizním studiu se střetly dva pohledy: Gary Neville považoval celou situaci za hraniční, Roy Keane upozorňoval na to, že sporný byl i moment před Fodenovou červenou kartou, kdy Bruno Fernandes sám kopl soupeře a nebyl potrestán.
Transparentnost, která se obrací proti sobě
Premier League před sezonou 2026/27 slíbila dosud nejvyšší míru průhlednosti kolem VAR. Zavedla tři nástroje:
- Match Centre, okamžité vysvětlení klíčových rozhodnutí během zápasu
- KMI Panel, týdenní nezávislé hodnocení sporných momentů
- Mic’d Up, vybrané zvukové záznamy komunikace rozhodčích
Jenže právě derby ukázalo slabinu celého systému. Match Centre během zápasu vysvětlilo uznání gólu tím, že Fernández „nehrál míč“. O pár hodin později Pro Ref fakticky řekl opak, že problém byl právě v nevyhodnoceném vlivu Fernándezova postavení. Rychlé vysvětlení z Match Centre tak ztratilo váhu dřív, než si ho většina fanoušků stihla přečíst.
A nejde o izolovaný případ. Už ve 2. kole sezony KMI Panel evidoval 90% správnost rozhodnutí po VAR a jeden zmeškaný zásah. V 1. kole přitom byla správnost stoprocentní. Vzorek je malý, ale trend je čitelný: bezchybnost se rozpadla velmi rychle.
Co z toho plyne pro tabulku i pro systém
Výsledek derby je definitivní. Podle pravidel IFAB jsou rozhodnutí o gólu i výsledku po restartu hry finální. Žádné opakování zápasu, žádná dodatečná změna skóre. City mají po čtyřech kolech čtyři výhry, United zůstávají na čtyřech bodech. V čistě aritmetickém přepočtu chybně uznaný gól připravil United minimálně o bod a City přidal dva navíc oproti bezgólové remíze.
Pro Ref slíbil interní přezkum incidentu. Reálně to znamená evaluaci výkonu rozhodčích; veřejně může případ doputovat do KMI Panelu nebo do formátu Mic’d Up. Konkrétní personální postih oznámen nebyl.
Největší škoda ale není tabulková. Je systémová. Liga investovala do transparentnosti, aby fanoušci rozuměli rozhodnutím v reálném čase. Tady dostali jedno vysvětlení během zápasu a jiné po něm. Důvěra se nebuduje tím, že chybu přiznáte, buduje se tím, že ji přiznáte dřív, než ji musíte opravovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle