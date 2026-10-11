Mamma mia, to nevymyslíš! Juventus nevyhrál, ale oba trenéři dostali červenou při podávání rukou

Italská Serie A tak nabídla kuriózní situaci, kdy se největší disciplinární tresty rozdávaly až po skončení zápasu.
Devadesát minut nestačilo. Trenéři si přidali vlastní prodloužení
Juventus odjížděl ze Sardinie s výsledkem, který jeho trenéra Luciana Spallettiho rozhodně nemohl uspokojit. Slavný turínský klub měl proti Cagliari sedmdesátiprocentní držení míče, vyslal 21 střel a většinu utkání se snažil překonat organizovanou obranu domácích. Na vítězství to však nestačilo.
Daniel Maldini poslal Cagliari do vedení už ve 20. minutě a Juventus dlouho nedokázal najít odpověď. Teprve v 81. minutě vyrovnal Randal Kolo Muani, který hlavou zužitkoval přihrávku Kerima Alajbegoviće.
Francouzský útočník mohl krátce nato rozhodnout celý zápas, jenže jeho další pokus skončil na břevně. Cagliari tak udrželo cennou remízu a Juventus musel přijmout další bodovou ztrátu.
Jenže zatímco hráči už měli své povinnosti prakticky splněné, trenéři se rozhodli, že fotbalový večer ještě není u konce.
Fabio Pisacane nejprve před vlastní lavičkou oslavil získaný bod se členy realizačního týmu. Potom se vydal ke Spallettimu, aby si s ním podle tradice podal ruku. A právě tam začala nejdiskutovanější část celého utkání.
VIDEO Podání rukou se proměnilo v hádku a dvě vyloučení
Spalletti přistoupil ke svému protějšku viditelně rozladěný. Místo obvyklých několika zdvořilostních slov začal s Pisacanem ostře diskutovat.
Podle záběrů popsaných serverem Football Italia se napětí ještě zvýšilo ve chvíli, kdy Pisacane chytil trenéra Juventusu za loket. Spalletti reagoval podrážděně, naklonil se těsně ke svému soupeři a pokračoval v hádce.
Oba muže nakonec museli oddělit jejich spolupracovníci.
Rozhodčí Matteo Marcenaro, který měl do té doby za sebou relativně běžné utkání s několika žlutými kartami, se rozhodl zasáhnout. Nejprve ukázal červenou Spallettimu a vzápětí stejný trest udělil také Pisacanemu.
Oba trenéři přitom působili překvapeně, že jejich pozápasová výměna názorů skončila právě takto.
Závěrečný hvizd totiž neznamená, že rozhodčí okamžitě ztrácí disciplinární pravomoc. Podle fotbalových pravidel může udělovat osobní tresty také při incidentech, které nastanou po skončení hry, dokud se stále nachází na hrací ploše.
Spalletti s Pisacanem si tak připomněli, že ani po devadesáti minutách není úplně bezpečné začít rozhodčímu přidělávat práci.
Italská verze slavné hádky Tuchela s Contem
Celá scéna okamžitě připomněla jeden z nejslavnějších trenérských konfliktů posledních let.
V srpnu 2022 se po utkání Chelsea s Tottenhamem dostali do ostré hádky Thomas Tuchel a Antonio Conte. Jejich pozápasové podání rukou se změnilo v přetahování, při kterém Tuchel odmítal Conteho pustit a oba trenéři se dostali do bezprostřední blízkosti.
Také tehdy museli zasáhnout lidé z realizačních týmů a oba kouči nakonec dostali červenou kartu.
V případě Spallettiho a Pisacaneho nebyl konflikt tak fyzicky vyhrocený, podobnost je však nepřehlédnutelná. Dva trenéři, kteří během utkání stojí na opačných stranách hřiště a mají jen omezenou možnost přímé konfrontace, se nakonec střetnou při jediné chvíli, která má naopak symbolizovat vzájemný respekt.
A místo sportovního pozdravu přijdou červené karty.
Juventus čeká další nepříjemnost
Incident může mít pro oba kluby také sportovní následky. Pokud budou červené karty potvrzeny v disciplinárním řízení, trenéři by měli automaticky vynechat nejbližší soutěžní zápas.
Pro Spallettiho by to znamenalo absenci při domácím utkání Juventusu proti Laziu. Pisacane by zase nemohl vést Cagliari při výjezdu do Monzy. Konečný rozsah případných trestů však bude záležet na rozhodnutí disciplinárních orgánů Serie A.
Pro Juventus je celá situace o to nepříjemnější, že mužstvo zůstává po šesti kolech s jedenácti body mimo nejlepší čtyřku soutěže. Cagliari má naproti tomu bodů třináct a překvapivě se drží na čtvrtém místě.
Spalletti tak v neděli nezískal tři body, na které jeho tým pomýšlel, a ještě si přidělal možnou komplikaci pro další ligové utkání.
Pro italský fotbal z toho ale zůstane především výborná kuriozita. Když už totiž rozhodčí odpíská konec, většina účastníků zápasu předpokládá, že alespoň rozdávání červených karet skončilo.
V Cagliari se ukázalo, že to nemusí být pravda. A že
obyčejné podání rukou může být pro trenéra někdy riskantnější než celý zápas. MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], Football Italia – Spalletti and Pisacane see red in full-time confrontation after Cagliari 1-1 Juventus [ 2 ], Reuters – Lazio keep pace at the top, Juve, Milan and Roma all held [ 3 ], Juventus FC – Cagliari-Juventus, match report [ 4 ], ANSA – Cagliari-Juventus 1-1 [ 5 ].