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Mamma mia, to nevymyslíš! Juventus nevyhrál, ale oba trenéři dostali červenou při podávání rukou

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Fotbalisté Cagliari a Juventusu se po devadesáti minutách rozešli smírně 1:1. Jejich trenéři to ale nezvládli. Luciano Spalletti a Fabio Pisacane se po závěrečném hvizdu vydali k tradičnímu podání rukou, jenže místo zdvořilého rozloučení se pustili do ostré výměny názorů. Museli je od sebe oddělovat kolegové a rozhodčí Matteo Marcenaro nakonec oběma ukázal červenou kartu.
Mamma mia, to nevymyslíš! Juventus nevyhrál, ale oba trenéři dostali červenou při podávání rukou

Mamma mia, to nevymyslíš! Juventus nevyhrál, ale oba trenéři dostali červenou při podávání rukou

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 21:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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