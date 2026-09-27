Mamka nám tuhle netradiční houbovou polévku vařila celé dětství – dodnes je to jedna z mých nejoblíbenějších. Snadný hrníčkový recept

Když se po podzimní procházce vrátíte domů s košíkem čerstvých hub, většinou už máte jasno, co s nimi. Část skončí na másle, další se přidá k vejcím a ty nejhezčí si schováte na jídlo, které má vonět celou kuchyní. Právě tehdy přijde vhod rajčatová polévka s houbami a smetanou. Sladkokyselá chuť rajčat se v ní potkává s výraznou vůní lesních hub a výsledkem je polévka, která působí mnohem plněji než klasická rajčatová verze. Opečené houby jí dodají příjemně masitou strukturu a hlubší chuť, zatímco smetana na závěr všechno zjemní a propojí.
Není přitom potřeba používat velké množství koření. Lesní houby mají vlastní charakter a rajčatový základ zase dostatek chuti, takže jim stačí jen několik jednoduchých pomocníků. Bobkový list a nové koření dodají vývaru vůni, sladká paprika zvýrazní přirozenou nasládlost rajčat a oregano přidá lehce bylinný tón. Důležitou roli hraje také máslo, na kterém se houby nejprve opečou. Díky tomu získají výraznější aroma a v hotové polévce se neztratí ani vedle rajčat.
Praktickou výhodou je, že můžete použít čerstvé houby z lesa i kvalitní houby z obchodu a stejně tak zeleninový nebo kuřecí vývar podle toho, co máte právě po ruce. Rajčata z konzervy navíc zajistí spolehlivou chuť i mimo hlavní sezonu. Pokud chcete polévku podávat jako vydatnější oběd, doplňte ji rýží, drobnými těstovinami nebo krajícem křupavého chleba.
A jestli vám zbyde několik hezkých hub, nechte si je na ozdobu jednotlivých porcí. Na talíři tak vyniknou nejen svou chutí, ale i jako připomínka toho, proč právě podzim této polévce tolik sluší.
Lesní houby pečlivě očistěte kartáčkem nebo lehce navlhčenou papírovou utěrkou. Větší houby nakrájejte na menší kousky, aby se dobře propekly a příjemně se jedly v hotové polévce. Cibuli a česnek oloupejte a nasekejte najemno.
V hrnci rozehřejte máslo a přidejte cibuli. Opékejte ji přibližně 3 minuty, dokud nezměkne a lehce nezezlátne. Přidejte česnek a krátce ho promíchejte, aby se rozvoněl, ale nezačal se připalovat.
K cibuli s česnekem přidejte připravené houby a restujte je 6–8 minut za pravidelného míchání. Houby by měly změknout a na povrchu se lehce opéct. Několik hezkých kousků můžete odložit stranou a použít je později na ozdobení porcí.
Opečené houby posypte sladkou paprikou a sušeným oreganem. Vše krátce promíchejte, aby se koření rozvonělo a obalilo houby. Poté přilijte vývar a přidejte krájená rajčata, rajský protlak, bobkový list a nové koření.
Polévku přiveďte k varu a poté teplotu zmírněte. Přikryjte hrnec pokličkou a vařte přibližně 20 minut, dokud houby nezměknou a jednotlivé chutě se nespojí. Během vaření polévku občas promíchejte a podle potřeby upravte teplotu.
Z hotové polévky vyjměte bobkový list a nové koření. Přilijte smetanu a dochuťte solí a čerstvě mletým pepřem. Polévku už prudce nevařte, pouze ji několik minut prohřejte, aby zůstala smetana hladká a její chuť se dobře spojila s rajčatovým základem.
Hotovou polévku rozdělte do hlubokých talířů a posypte nasekanou petrželkou. Pokud jste si odložili několik opečených hub, rozdělte je na jednotlivé porce. Podávejte s křupavým chlebem, případně s drobnými těstovinami nebo vařenou rýží.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová