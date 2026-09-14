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Maminka netušila, že je přenašečkou vzácné nemoci. Jeden syn zemřel, druhý bojuje

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Loňský rok přinesl zásadní zlom, který naruby obrátil život paní Lucie z Tachova. Ještě donedávna řešila běžné školní povinnosti svých dvou synů a plánovala rodinné výlety. Lékaři ale staršímu Jakubovi diagnostikovali neléčitelné a postupně se zhoršující onemocnění, které bylo příčinou jeho dlouhotrvajících obtíží. Jeho mladší bratr Matěj následně stejné diagnóze nečekaně podlehl po prodělané chřipce.
Maminka netušila, že je přenašečkou vzácné nemoci. Jeden syn zemřel, druhý bojuje

Maminka netušila, že je přenašečkou vzácné nemoci. Jeden syn zemřel, druhý bojuje

Zdroj: Dobrý Anděl, se svolením Dobrý Anděl
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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