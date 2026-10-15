Mám 1 kilo brambor a 3 vejce. Místo bramboráků dělám večeři z 1 plechu, po které se jen zapráší

Kilo brambor ve spíži a pár vajec v lednici má doma skoro každá rodina. Stačí to na sytou večeři, která voní česnekem a majoránkou jako z babiččiny kuchyně. Tentokrát se ale obejdete bez pánve a tuku rozprsknutého po celém sporáku.
Kilo brambor, dvě vejce a jeden plech
Na kilo brambor počítají osvědčené recepty se dvěma vejci, takže třetí vejce z lednice klidně zůstane na snídani. Do těsta dále patří:
hladká mouka, trocha horkého mléka, pár stroužků česneku, majoránka promnutá mezi dlaněmi, sůl a pepř. Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat majonézu. Nahrazují ji touto chytrou vychytávkou, která je lehčí, levnější a vydrží déle
Hrst nakrájeného uzeného masa nebo slaniny udělá z bramborového těsta ještě vydatnější jídlo.
Změna přichází až u tepelné úpravy. Těsto skončí celé naráz na vymazaném plechu, peče se v troubě a na porce se krájí až hotové. Odpadá tak smažení po jednom až třech kouscích, mezi kterými je potřeba do pánve stále přidávat tuk. Pečená verze navíc vychází podstatně méně tučná a na stůl přijde celá najednou, takže nikdo nečeká na další várku.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Smažení na pánvi Pečení na plechu Postup po jednom až třech kouscích celé těsto naráz, krájí se až hotové Tuk průběžně se přidává do pánve podstatně méně Na stole postupně, po várkách celý plech najednou Na jihu bába, v Krkonoších báč Přečtěte si také: Tchyně nevěřila, že tyhle řízky smažím bez strouhanky. Na nedělním obědě zmizely první a recept jsem jí musela napsat na papírek
Bramborové těsto upečené v pekáči má své místo i v krajové kuchyni. V receptářích najdete jihočeskou bramborovou bábu, která se peče na plechu s hojností vepřového sádla, i krkonošský bramborový báč, do kterého se přidává krupice. Oba pokrmy stojí na syrových strouhaných bramborách s uzeným masem, česnekem a majoránkou, tedy na podobném základu jako běžný bramborák.
Vodu pryč, horké mléko dovnitř
O úspěchu se rozhoduje už v obchodě. Sáhněte po bramborách varného typu C. Mají v sobě nejvíc škrobu, který pak v troubě drží těsto pohromadě. Na hrubosti struhadla záleží také. Drobné nitky dají hladší a pevnější hmotu, silnější proužky zase víc křupou, a řada kuchařů proto obojí kombinuje.
Škrobovité brambory varného typu C drží těsto v troubě pohromadě a hrubost struhadla ovlivní, jak bude bramborák křupat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nastrouhanou hmotu po hrstech vymačkávejte nad miskou, dokud z ní teče šťáva. Lehce vlhká ale zůstat může. Mokrá směs by si vyžádala víc mouky, bramborák by byl tužší a hůř by chytal kůrku. Misku se šťávou zatím odložte, za pár minut v ní ke dnu klesne bílá vrstvička škrobu. Vodu slijte, škrob přimíchejte zpátky k bramborám a mouky pak bude stačit méně.
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Nastrouhané brambory na vzduchu rychle tmavnou. Barvu jim udrží mléko ohřáté skoro k varu, kterým hmotu zalijete, takže zůstane světlá a v troubě dostane zlatý odstín. Následují vejce a koření. Mouku přisypávejte až nakonec, po lžících, dokud těsto nepřestane být řídké.
Dva centimetry na plechu a rozpálená trouba
Hodí se hlubší plech nebo pekáč, jehož dno i boky dostanou vydatnou dávku sádla nebo oleje. Místo mazání ho můžete vyložit i pečicím papírem. Bramborovou hmotu uhlaďte do stejné výšky po celé ploše, nejvýš asi na dva centimetry. V tlustší vrstvě se vlhkost špatně odpařuje, střed se pomalu propéká a okraje zůstávají bledé.
Většina receptů počítá s teplotou kolem 200 °C a dobou pečení 30 až 40 minut. Některé začínají ostřeji, čtvrthodinu na 220 °C, během které se povrch zpevní, a zbytek doby dopékají při nižší teplotě. Za upečený můžete bramborák považovat, až celá plocha zezlátne a kraje zhnědnou.
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Kdo má rád kůrku, která praská pod nožem, přepne na úplný závěr troubu na pár minut na gril nebo horní ohřev. Povrch se pod ním zbarví během chvilky, takže je lepší plech průběžně kontrolovat přes sklo.
Se zelím k večeři, zbytek na druhý den
Plech po vytažení nechte pár minut ležet na lince, aby se těsto zpevnilo a dalo se čistě rozkrájet na kostky. Na talíři mu nejvíc sluší kysané zelí, ze studených příloh se hodí také nakládaná okurka. Křupavost s každou minutou mimo troubu slábne, a tak ho noste na stůl ještě horký.
Zbytky vydrží do druhého dne v lednici, nejlépe v uzavřené krabičce. Než je sníte, dejte je na pár minut do rozpálené trouby nebo do horkovzdušné fritézy, kde se kůrce vrátí křupavost. Mikrovlnnou troubu u bramboráku vynechte, vlhko v ní kůrku rozmočí.
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Zdroje: https://www.denik.cz/gastronomie/bramborak-recept.html, https://primainspirace.cz/category/recepty/zapeceny-bramborak-z-trouby/, https://www.ekonadobi.com/recepty/bramborove-placky-v-troube/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-pect-bramboraky-v-troube-rady-a-tipy/, https://www.rohlik.cz/chef/25449-jihoceska-bramborova-baba-krupava-klasika-z-plechu, https://www.rohlik.cz/chef/25459-krkonossky-bramborovy-bac-krupavy-pekac-s-uzenym-masem, https://forbes.cz/mekky-uvnitr-krupavy-zvenci-jak-na-ten-nejlepsi-bramborak/, https://cooky.cz/krupavy-bramborak-bez-smazeni-po-jednom-plechova-verze-je-jednodussi-a-stejne-vonava/