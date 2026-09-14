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Málokdo ví, že propiska nemá ve víčku dírku kvůli tlaku vzduchu: Vznikla z mnohem temnějšího důvodu

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Malý otvor na konci víčka propisky většina lidí vůbec nevnímá. Přitom má extrémně důležitý bezpečnostní význam, pokud jde o děti.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Lê Huỳnh Bộ / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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