Málokdo ví, že propiska nemá ve víčku dírku kvůli tlaku vzduchu: Vznikla z mnohem temnějšího důvodu

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Málokdo ví, že propiska nemá ve víčku dírku kvůli tlaku vzduchu: Vznikla z mnohem temnějšího důvoduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Malý otvor na konci víčka propisky většina lidí vůbec nevnímá. Přitom má extrémně důležitý bezpečnostní význam, pokud jde o děti.
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Zdroj: Fotografie: Lê Huỳnh Bộ / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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