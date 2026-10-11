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Málem se poprali, teď spolu stáli na pódiu. Kocián popsal, co se mezi ním a Luneticem dělo ještě před rokem

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Dennívýzva
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Martin Kocián v pátek 2. října 2026 vstoupil na pódium O2 universa jako host kapely, kterou před třiceti lety spoluzakládal. Ještě loni přitom na schůzce s bývalými kolegy málem tekla krev.
Martin Kocián

Martin Kocián

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 13:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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