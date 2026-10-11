Málem se poprali, teď spolu stáli na pódiu. Kocián popsal, co se mezi ním a Luneticem dělo ještě před rokem

Vyprodaný sál, tisíce fanoušků a ovace, jaké si Lunetic pamatuje jen z nejlepších let. Uprostřed toho všeho stál muž, jehož jméno posledních dvanáct měsíců figurovalo hlavně v titulcích o hádkách, ultimátech a ztrátě důvěry. Kocián po koncertě přiznal, že ještě před rokem se s kluky „málem poprali“. Příběh toho, jak se z téměř fyzického střetu stalo společné vystoupení, ale není příběhem velkého usmíření. Je to příběh dvou stran, které se naučily chtít méně.
Schůzka, kde to málem přeteklo
Na podzim 2025 se Lunetic chystal na výroční koncert k třicátému výročí v O2 universu. Logická otázka zněla: bude tam i Kocián? Podle manažera kapely Aleše Lehkého pozvání existovalo, trojice chtěla Kociánovi nabídnout jednu závěrečnou píseň. Kocián podle Lehkého požadoval čtyři a na schůzku dorazili manažeři z agentury Clash s podmínkou další spolupráce. Jednání se zaseklo.
Kociánova verze zní jinak. V rozhovoru pro eXtra popsal, že se s bývalými kolegy „nedokázali domluvit“ a že na schůzce to mezi ním a Davidem Škachem došlo až k momentu, kdy hrozil fyzický střet. Nejvíc ho podle vlastních slov bolelo, že kapelu spoluzakládal, a přesto ho, jak to vnímal, vyřadili.
Lunetic naopak opakovaně tvrdil, že problém nebyl v tom, že by Kociána nechtěli, ale v tom, že mu nedůvěřovali. Aleš Lehký v pořadu 7 pádů Honzy Dědka řekl, že Kocián pozvání dostal, ale nepřijal ho za daných podmínek. Výroční koncert 9. října 2025 se nakonec odehrál bez něj. Byl vyprodaný.
Telefon, který změnil pravidla
Měsíce po říjnovém koncertu 2025 se obě strany veřejně osočovaly. Kocián mluvil o křivdě a trestu, trojice Luneticu zase o opakujícím se vzorci: „Chce zpátky, a pak nás veřejně poplivá,“ shrnul to Lehký. Už v únoru 2025 přitom Václav Jelínek v rozhovoru pro eXtra.cz připouštěl model jedné hostovské písně, ale zároveň přiznával obavy, „aby se na místě nestalo něco, co bychom před lidmi nezvládli ukočírovat.“
Rozhodující zlom přišel až v srpnu 2026. Jelínek vzal telefon a Kociánovi zavolal. Nabídka byla tentokrát skromnější než loni, žádný plný návrat, žádné čtyři písně, žádné podmínky managementu. Host na dvě pecky. Kocián řekl ano.
Podle iDNES šlo o přímý kontakt bez prostředníků, což obě strany vnímaly jako zásadní rozdíl oproti loňskému vyjednávání. Menší ambice paradoxně otevřely dveře, které rok předtím zůstaly zabouchnuté.
Dva songy a ovace v O2 universu
Pátek 2. října 2026, O2 universum. Před halou se táhly dlouhé fronty, uvnitř čekalo vyprodané hlediště. Koncert „Lunetic 30 let II“ vznikl právě proto, že loňský výroční termín se vyprodal tak rychle, že organizátoři přidali druhý. A tentokrát s bonusem, zakládajícím členem na pódiu.
Kocián vystoupil v několika písních jako host. Reakce publika byla podle reportérů na místě bouřlivá: dlouhé ovace, rozvášněný dav, viditelná emoce. Pro fanoušky, kteří Lunetic sledují od devadesátých let, to byl moment, na který čekali roky. Pro samotné aktéry spíš kontrolovaný experiment.
Jednou, a dost?
Po koncertě Kocián v rozhovoru pro Expres přirovnal zážitek k situaci, „jako když vám dá ta nejhezčí holka, nemusí to být víckrát.“ Trojice Luneticu byla ještě přímočařejší. Trvalý návrat Kociána neplánují. „Současný Lunetic jsme my tři plus kapela,“ zaznělo jasně. Kocián sám říká, že budoucí návrat není téma dne.
Podle nás v Redakci VIPŽivot je právě tohle nejzajímavější rovina celého příběhu. Nejde o velké usmíření ani o restart původní sestavy. Jde o to, že dvě strany, které se rok přetahovaly o podmínky, nakonec přijaly nejmenší možný formát spolupráce, a právě ten zafungoval. Jelínek udělal první krok, Kocián přijal roli hosta místo role spoluzakladatele s nárokem na víc a fanoušci dostali emoci, kterou chtěli. Žádné další společné koncerty ani turné potvrzené nejsou.
Někdy stačí dvě písně a jeden telefonát. Zvlášť když předtím rok trvalo, než obě strany pochopily, že méně je víc.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová