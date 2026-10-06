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Malá cena za válku: Trump nabídl Íránu Los Angeles a San Diego, dav v Nebrasce jásal

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Dennívýzva
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Donald Trump při obhajobě války s Íránem překročil hranici, ke které se žádný americký prezident dosud ani nepřiblížil. Na mítinku v Nebrasce prohlásil, že i kdyby nepřítel zničil Los Angeles a San Diego, byla by to jen malá cena. Dav mu tleskal. Ve stejný den přitom prezident žádal zatčení novinářů, jejichž jediným proviněním bylo, že na jeho mítinku v Ohiu viděli prázdná sedadla.
Trump

Trump

Zdroj: Flickr - U.S. Secretary of War - https://flic.kr/p/2rsMbLH
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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