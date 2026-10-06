Malá cena za válku: Trump nabídl Íránu Los Angeles a San Diego, dav v Nebrasce jásal

Donald Trump při obhajobě války s Íránem překročil hranici, ke které se žádný americký prezident dosud ani nepřiblížil. Na mítinku v Nebrasce prohlásil, že i kdyby nepřítel zničil Los Angeles a San Diego, byla by to jen malá cena. Dav mu tleskal. Ve stejný den přitom prezident žádal zatčení novinářů, jejichž jediným proviněním bylo, že na jeho mítinku v Ohiu viděli prázdná sedadla.
Dvě města jako drobná oběť
Pondělní vystoupení ve městě Grand Island, kde republikáni nečekaně tvrdě bojují o udržení senátorského křesla, začal Trump obvyklou obhajobou drahoty. Ceny jsou kvůli válce podle něj jen uměle a trochu vyšší, což je malá cena za bezpečnost světa i Ameriky. Pak ale přidal větu, ze které běhá mráz po zádech.
„Můžou zničit nějaké město. Ať klidně zničí Los Angeles, ať zničí San Diego. To je velmi malá cena,“ prohlásil o dvou milionových metropolích vedených demokraty. Publikum odpovědělo jásotem.
Donald o válce a vysokých cenách: Je to umělé. Je to trochu vysoké. Ale je to malá cena, kterou musíme zaplatit. Mohou zničit celé město. Ať si (Írán) zničí Los Angeles. Ať si zničí San Diego…
jj, to by těm demokratům ukázalo, co, Donalde…
https://t.co/4udz9So9xl
— Vláďa Foltán (@VladaFoltan) October 6, 2026
Osmdesátiletý vrchní velitel, který má v rukou jaderné kódy a jehož duševní kondice budí stále větší pochybnosti, vzápětí ujistil, že válka brzy skončí, prakticky už prý skončila. Írán podle něj možná ještě chvíli vydrží, protože má vysoký práh bolesti. Konflikt, který trvá už sedmý měsíc, má podle prezidenta skončit „tak či onak“.
San Diego není vedlejší
Kalifornie zareagovala okamžitě. Guvernér Gavin Newsom připomněl, že Trump do státu nejprve poslal Národní gardu a mariňáky, a teď vyzývá zahraniční nepřátele, aby zničili jeho dvě největší města. Prezidenta označil za vyšinutého a nebezpečného. Starosta San Diega Todd Gloria vzkázal, že jeho město není vedlejší škoda ani nikdy nebude malou cenou, a vyzval Trumpa, ať ho ze svých nezodpovědných válečných řečí vynechá.
Hrozby masovou smrtí přitom nejsou u Trumpa ničím novým. V dubnu vyhrožoval, že vymaže celou íránskou civilizaci, a loni v září sdílel obrázek vygenerovaný umělou inteligencí, na kterém nad hořícím Chicagem krouží vojenské vrtulníky. Americká města jako přijatelnou oběť ale dosud nenabídl.
Bolestně jeho slova musí znít i rodinám vojáků: podle Pentagonu bylo ve válce zraněno už 861 Američanů a nejméně 19 jich zemřelo. Další tři podle deníku The Washington Post v oficiálních statistikách zatím chybí.
Zatkněte novináře
Zatímco zničení dvou měst prezident bere s klidem, kritické zpravodajství ho vytáčí do běla. Reportérka The New York Times Katie Rogersová napsala, že když Trump v sobotu v Ohiu dokončil projev, zely části horního ochozu prázdnotou. Upozornila také, že hala střední školy ve Vandalii pojme jen 4500 lidí.
Trump obratem na Truth Social prohlásil, že hala byla zaplněná k prasknutí a tisíce lidí se dovnitř ani nedostaly. Deník i další „umělá média“ by podle něj měli být za svou nepoctivost zatčeni. Prázdná místa vysvětlil po svém: na jeho vyprodaných akcích se prý lidé z horních pater vždycky „stěhují“ dolů do přízemí.
Výhrůžky novinářům nejsou jen planými slovy. Ministerstvo spravedlnosti v létě vyžádalo telefonní záznamy několika reportérů New York Times i jejich rodin poté, co psali o obavách Tajné služby kvůli letadlu darovanému Katarem. Žádost po pár dnech stáhlo.
Prezident tak během jediného dne předvedl, kde má priority. Zničení Los Angeles a San Diega by podle něj byla malá cena, do vězení by ale nejraději poslal novináře, kteří viděli prázdná sedadla.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Flickr – U.S. Secretary of War
The post Malá cena za válku: Trump nabídl Íránu Los Angeles a San Diego, dav v Nebrasce jásal
first appeared on Epeníze
.