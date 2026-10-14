Makovec se švestkami potěší každého, kdo má rád jednoduché ovocné moučníky bez těžkého krému

se Makovec švestkami dělám nejčastěji ve chvíli, kdy se mi nechce vytahovat váhu, ale zároveň nechci péct něco suchého, co se rozsype hned pod nožem. Vláhu mu drží , švestky mletý mák a nakonec i citronová poleva. V jádru je to obyčejný pečený v dortové formě. Takový ten nenápadný hrníčkový koláč moučník, který na stole nevypadá nijak okázale, ale mizí překvapivě rychle.
U makovce se mi osvědčilo jedno docela
prosté pravidlo: na švestkách nešetřit. Když jich je málo, mák snadno převládne, těsto ztěžkne a výsledek je zbytečně hutný. Receptů koluje spousta, někdo přidává jogurt, někdo mléko, jinde se pracuje s máslem. Recept na jednoduchý makovec se švestkami
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme 1 a 1/2 hrnku polohrubé mouky 1 hrnek mletého máku 1/2 hrnku cukru 1/2 hrnku oleje 2 ks vejce 1 hrnek vlažné vody nebo mléka 1 balíček vanilinového cukru 1 balíček kypřicího prášku do pečiva 1 lžička mleté skořice 1 lžička citronové kůry 10-12 ks švestek, pokrájených na čtvrtky
Citronová poleva: 1 hrnek prosátého moučkového cukru 3 lžíce citronové šťávy 3 lžíce horké vody Postup přípravy vláčného makového koláče se švestkami
1. Troubu nastavte na
175 °C, ideálně horkovzduch. Dortovou formu vymažte a vysypte, případně vyložte dno pečicím papírem.
2. Do mísy rozklepněte celá
vejce, přisypte cukr a skořici a vyšlehejte do hustší pěny. Tenhle krok má smysl, makovec pak není tak usedlý.
3. Přilijte
olej a postupně vmíchejte mouku, mák, kypřicí prášek, vanilinový cukr, citronovou kůru a vodu nebo mléko. Těsto má být spíš hustší, ale pořád takové, aby se dalo pohodlně rozetřít. Foto: Cooky.cz, Makovec se švestkama není jen podzimní nostalgie: Vláčný koláč, který zvládne všední den i nedělní návštěvu
4. Přidejte nakrájené
švestky, jen krátce promíchejte a těsto přendejte do připravené formy.
5. Pečte zhruba
40 minut. Když do středu zapíchnete špejli, nemělo by na ní zůstat syrové těsto. Vlhké drobky jsou v pořádku.
6. Hotový makovec nechte úplně vychladnout. Mezitím rozmíchejte
moučkový cukr, citronovou šťávu a horkou vodu do hladké polevy a rozetřete ji po povrchu.
7. Krájejte teprve po ztuhnutí polevy. Teplý makovec se snadno trhá a řezy pak vypadají trochu neposedně.
TIP: Pokud máte švestky výrazně kyselé, můžete je před pečením lehce poprášit lžící cukru. Makovec obstojí i bez polevy, ale citron mu dá svěžejší závěr. U máku je ten rozdíl překvapivě dobře poznat. Co když nemáte přesně tyhle suroviny?
Mléko, nebo voda? Použít se dá obojí. Mléko těsto trochu zjemní a chuť bude plnější, voda ho nechá lehčí. Recept tím neutrpí.
Máslo místo oleje? Ano, jde to. Olej má ale u hrníčkového makovce jednu praktickou výhodu: moučník zůstane vláčný i druhý den. Pokud tedy nějaký kousek zbyde.
Jogurt do těsta? V jiných receptech na makovec se švestkami najdete jogurt, více vajec i máslo. Tady je postup jednodušší a rychlejší, bez zbytečného dolaďování. Koláč přitom drží pohromadě a nevysychá, což je u makovce docela zásadní věc.
Hrnkový koláč na plech plný tvarohu a ovoce: Pečení tak snadné, že vám zbude celé dopoledne na sluneční paprsky na terase
Nevíte, co s letním ovocem? Upečte tento úžasně jednoduchý ovocný koláč s drobenkou
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline