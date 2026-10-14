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Makovec se švestkami potěší každého, kdo má rád jednoduché ovocné moučníky bez těžkého krému

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Makovec se švestkami mám ráda hlavně ve chvíli, kdy nechci vytahovat váhu a zároveň nechci jíst suchý smutný moučník, co se drobí po celé kuchyni. Tady to jistí mák, švestky a citronová poleva navrch. Je to obyčejný hrníčkový koláč do dortové formy, ale funguje přesně tak, jak má.
Fotografie k makovci se švestkami

Fotografie k makovci se švestkami

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Makovec se švestkama není jen podzimní nostalgie: Vláčný koláč, který zvládne všední den i nedělní návštěvu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 07:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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