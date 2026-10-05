Makhachev vystoupil z Khabibova stínu. Dagestán má nového vládce

Když Khabib Nurmagomedov odešel neporažený, zůstala po něm obrovská mezera. Nešlo jen o titul v lehké váze. UFC přišlo o bojovníka, který z dagestánského wrestlingu udělal jednu z nejděsivějších zbraní moderního MMA.
Islam Makhachev na první pohled působil jako přímé pokračování stejné školy. Stejné prostředí, stejný důraz na zápas, stejná disciplína. Jenže jeho cesta nebyla kopií Khabiba. Makhachev si z dagestánského stylu vzal pevný základ a postupně ho upravil tak, aby fungoval i proti soupeřům, kteří už na podobný tlak byli připravení.
V Khabibově stínu
Makhachev vyrůstal v prostředí, kde boj nebyl jen sportovní volbou. Dagestánská škola dlouhodobě staví na tvrdém tréninku, zápase, sambu a kontrole soupeře. Právě z ní vyšli Khabib Nurmagomedov i Islam Makhachev, kteří spolu trénovali od mládí.
Srovnání s Khabibem se proto nešlo vyhnout. Nurmagomedov byl neporažený šampion, globální hvězda a bojovník, který v kleci působil téměř neřešitelně. Makhachev proti tomu dlouho vypadal tišeji. Neměl stejnou mediální výbušnost, tolik nemluvil a jeho vzestup byl méně hlasitý.
O to důležitější byly výsledky. Když Makhachev porazil Charlese Oliveiru a získal titul lehké váhy UFC, přestal být jen mužem, který má navázat na Khabiba. Proti soupeři s elitním jiu-jitsu ukázal, že jeho kontrola na zemi není jen dědictví z jedné slavné tělocvičny. Byla to zbraň, která fungovala i proti jednomu z nejnebezpečnějších finišerů divize.
Vlastní vláda
Rozdíl mezi Khabibem a Makhachevem se nejvíc ukázal až v titulových zápasech. Khabib soupeře často drtil tlakem, který působil neúprosně od první minuty. Islam Makhachev je chladnější a úspornější. Dokáže zápas rozebírat pomaleji, lépe pracuje v postoji a na zem nejde jen silou, ale přes načasování.
Právě tím se z něj stal šampion, který nepůsobí efektně kvůli show, ale kvůli kontrole. V jeho zápasech často nevzniká chaos. Soupeř ztrácí prostor, čas i možnosti. Makhachev ho nutí bránit jednu věc za druhou, dokud se zápas nezačne odehrávat přesně tam, kde ho chce mít.
Jeho pozici posílilo i to, že po triumfu v lehké váze zamířil výš a ovládl také welterovou divizi UFC. Z bojovníka, který roky žil v Khabibově stínu, se stal šampion s vlastním odkazem.
Makhachevova éra není tak hlasitá jako Khabibova. Nestojí na velkých prohlášeních ani na potřebě soupeře ponížit. Je postavená na přesnosti, disciplíně a jistotě, že i tichý šampion může vládnout způsobem, který soupeře vyčerpá ještě dřív, než přijde rozhodující moment.
Islam Makhachev tak nepřepsal Khabibův příběh. Navázal na něj a posunul ho dál. Dagestánský styl pod ním nezmizel, jen dostal jinou tvář: méně emocí, více klidu a stejný výsledek pro soupeře, kteří nedokáží najít cestu ven.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek