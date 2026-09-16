Makhachev se tvrdě pustil do Jonese. Celý tvůj život je o porušování pravidel, vzkázal mu

Když vám někdo řekne, že jste nejlepší všech dob, většinou to potěší. Jonu Jonesovi to ale tentokrát přineslo spíš problémy. Islam Machačev mu na síti X v polovině září adresoval příspěvek, ve kterém nezpochybnil jeho talent ani výkony v oktagonu, napadl ale podmínky, za nichž se Jonesova velikost počítá. Dva antidopingové postihy, anulovaný zápas s Danielem Cormierem a série mimosportovních kauz. „Celý tvůj život je provázaný s porušováním pravidel,“ napsal Machačev. A fakta mu v tom dávají víc než jen rétorickou munici.
Co přesně si oba šampioni vzkázali
Celá přestřelka začala nenápadně. Machačev v rozhovoru pro ruský projekt Ušatajka prohlásil, že Jonesovu nepřerušenou vítěznou sérii nelze brát vážně, pokud v jejím průběhu dvakrát selhal v antidopingové kontrole. Jones reagoval na X pětibodovým příspěvkem, ve kterém hájil interpretaci agentury USADA, připomněl, že mu v kleci vždy zvedli ruku, a rýpl si do Machačevovy KO prohry s Adrianem Yanezem. Machačev kontroval obratem. Necouvl. Naopak rozšířil útok z dopingu na celkový vzorec chování: nehodu s ujížděním z místa, jízdu pod vlivem, incident s antidopingovou pracovnicí.
Tvrdá fakta za ostrými slovy
Machačevova formulace „celý život“ je rétorická zkratka. Ale pod ní leží doložitelný seznam, který si zaslouží chronologické seřazení:
- 2015 – Jones přiznal vinu v kauze ujetí z místa nehody v Albuquerque, dostal až 18 měsíců probace. UFC mu ještě před rozsudkem odebralo titul.
- 2016 – Pozitivní mimosoutěžní test na clomiphen a letrozol. Arbitrážní panel USADA uložil roční zákaz.
- 2017/2018 – Pozitivní nález metabolitu turinabolu v souvislosti s UFC 214. Výsledek: 15měsíční zákaz, odebrání pásu a změna výhry nad Cormierem na no contest.
- 2020 – Přiznání v kauze jízdy pod vlivem, čtyři dny domácího vězení a veřejně prospěšné práce.
- 2024 – Incident s antidopingovou pracovnicí, trestní stíhání zastaveno po dohodě. Podmínkou byly čtyři hodiny kurzu zvládání hněvu.
Dvě roviny se tu prolínají, ale nesmí se zaměňovat. Antidopingové postihy přímo zasáhly sportovní odkaz, změnily oficiální výsledek titulového zápasu. Disciplinární a právní kauzy mimo oktagon jsou jiná kategorie, ale Machačev je spojuje do jednoho argumentu o systémovém vzorci.
Mýtus dvaceti výher v řadě
Tady se debata láme. Jonesovi příznivci často operují číslem dvacet, údajně nejdelší vítěznou sérií v historii UFC. Jenže současný UFC Record Book Jonesovi eviduje sérii třinácti výher, ne dvaceti. Důvod je prostý: výhra nad Cormierem z UFC 214 je oficiálně no contest. Série se tím přerušila.
Machačev přesně na tohle míří. Neříká, že Jones nebyl v oktagonu dominantní. Říká, že nemůžete počítat nepřerušenou sérii přes zápas, který byl po pozitivním testu vymazán z tabulek. Je to statistická námitka, ne osobní útok, i když osobní rovina v celé výměně samozřejmě rezonuje.
Proč zrovna teď a proč to není náhoda
Machačev nereagoval ve vzduchoprázdnu. Už na začátku září vypustilo samotné UFC propagační video, ve kterém Jonese explicitně označilo za největšího bojovníka všech dob. Dana White to veřejně podpořil. Pro Machačeva, aktuálního šampiona lehké váhy s aktivní obhajobou pásu, to byl signál, že organizace tlačí narativ, který ho z debaty o nejlepším bojovníkovi historie vyřazuje.
Usman Nurmagomedov, bratranec Machačevova mentora Chabíba, to v září shrnul výstižně: „Jones je legenda, ale aktuální jednička pound-for-pound je Islam.“ Tahle věta dobře ilustruje trhlinu v komunitě: historická velikost patří Jonesovi, současná forma a čistota Machačevovi. A právě na tu čistotu Machačev tlačí.
Machačev v podstatě říká: velikost se nedá měřit jen výkony v kleci, pokud podmínky těch výkonů nebyly férové. Jones odpovídá: v kleci mi vždy zvedli ruku. Obojí je pravda. A právě proto tahle debata nemá jednoznačného vítěze, jen dvě verze toho, co slovo „největší“ vlastně znamená.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková