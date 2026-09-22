Majitelka nehtového studia varuje seniorky 60+: na tuhle manikúru zapomeňte. Zbytečně vás postarší

Do salonu si ji ženy nosí v hlavě už od devadesátých let a doma si ji malují samy. Vypadá čistě, slušně a upraveně. Jenže na rukou po šedesátce dnes hraje úplně jinou písničku, než si její příznivkyně myslí.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Žádný zákaz z nehtového studia neexistuje a nosit se dá cokoliv. Manikérky ale upozorňují na jednu klasiku, která zralým rukám nelichotí.
Přečtěte si také: Nejhorší šampon z drogerie: Češky ho kupují, protože je levný, a neví, co jim dělá s vlasy Zrádná je silná bílá špička
Řeč je o klasické francouzské manikúře v té nejtvrdší verzi, tedy průhledný nebo tělový podklad a přes něj široká křídově bílá špička. Široká a neprůhledná linka posune ruce o dvě dekády zpátky, protože přesně takhle se francie nosila na přelomu tisíciletí. Móda tuhle podobu odepsala a letos se nevrací.
Na mladé ruce to projde. U zralých rukou se přidává druhý problém, protože kůže na hřbetu se s věkem ztenčuje, víc přes ni prosvítají žíly a přibývají pigmentové skvrny. Ruce proto prozradí věk dřív než obličej. Ostrý bílý pruh vnese do téhle mapy silný kontrast a oko se zastaví právě tam, kde to nechcete.
Foto: Freepik.com Délka dělá zbytek práce
Klasická francie se tradičně nosila na dlouhých nehtech, a tam vypadá nejvíc umělá. Dlouhý nehet navíc přitáhne pozornost k celé ruce a zdůrazní vystouplé klouby i šlachy. Krátké, pečlivě zapilované nehty působí vedle toho svěže.
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Ideální tvar? Jemný ovál, mandlový tvar nebo měkký čtverec se zaoblenými rohy. Ovál k tomu prsty opticky prodlouží.
Foto: Freepik.com Pozor i na matný a perleťový finiš
Hodně napoví samotný povrch laku. Matný finiš zvýrazní strukturu a suchost kůže, takže celá ruka působí tvrději. Perleťové a kovové laky se zase usazují v drobných rýhách nehtu a stahují světlo ke každé nerovnosti.
Mladistvěji dnes působí lesk. Krémový, dobře krycí odstín uzavřený lesklým vrchním lakem ruku opticky odlehčí.
Přečtěte si také: Zvyk z mládí, který ženám po sedmdesátce přidává roky: Dělá to až 45 % českých seniorek Jemná francie, která funguje
Francouzskou manikúru kvůli tomu vyhazovat nemusíte, stačí ji zjemnit. Moderní verze pracuje s tenkou mléčnou nebo růžovou linkou, která jen naznačí volný okraj nehtu. Populární je i skrytá francie, u níž bílou špičku překryje slabá vrstva průsvitného tělového laku a kontrast zmizí.
„Na krátkém nehtu by měla být špička opravdu tenká, jinak může nehet opticky zkrátit,“ uvedla pro Kupi.cz brněnská nehtová manikérka Monika Malá.
Podklad vsaďte do mléčně růžové, pudrové nebo nude. V salonu proto neříkejte jen „francouzskou manikúru“, ale řekněte si o tenkou linku a jemný základ. Nejjistější je vzít si s sebou fotku, protože každá si pod jemnou francií představí něco trochu jiného.
Přečtěte si také: Tohle nosí Ukrajinky 60+ úplně běžně. Češky se tomu vyhýbají a neví, že to omladí vizuálně o 5 let Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/45633-pink-french-trend-leta-2026, https://www.marianne.cz/krasa/francouzska-manikura-pro-minimalistky-i-milovnice-dramatu-na-klasicke-bile-spicky-zapomente, https://www.tiscali.cz/manikura-ktera-pridava-rukam-roky-ceske-seniorky-ji-nosi-porad-a-netusi-to-706399, https://www.ireceptar.cz/hobby/barvy-laku-na-nehty-co-se-nehodi-pro-starsi-zeny/, https://www.iglanc.cz/moda/kratke-nehty-manikura-trendy/, https://vogueadria.com/manicure-to-make-hands-look-younger/, https://zena-in.cz/clanek/spravna-barva-laku-dokaze-ruce-opticky-omladit-tyhle-odstiny-funguji-nejlepe