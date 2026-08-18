Majitelé Samsungů přijdou v září o zálohy fotek. Kdo neudělá jeden krok, riskuje ztrátu vzpomínek

Nejde o to, že by vám někdo smazal staré snímky z cloudu. Ty zůstanou v OneDrive beze změny. Skutečné nebezpečí je jiné a zákeřnější: po 30. září si budete myslet, že se fotky dál automaticky ukládají do cloudu jako posledních šest let, jenže ony zůstanou jen v paměti telefonu. Stačí ztráta, krádež nebo porucha zařízení a vzpomínky jsou pryč. Navždy. Přitom řešení existuje a zabere pár minut.
Co přesně v září končí
V srpnu 2019 Samsung a Microsoft
oznámily strategické partnerství, jehož součástí byla obousměrná synchronizace Samsung Galerie s OneDrive. Fotky a videa pořízené telefonem Galaxy se automaticky nahrávaly do microsoftího cloudu a zároveň se cloudový obsah zobrazoval přímo v aplikaci Galerie, bez nutnosti otevírat cokoli jiného.
Právě tato integrace 30. září 2026 definitivně končí. Důležité je rozlišit tři věci, které se stanou:
Přestane automatická synchronizace – nové fotky a videa se z Galerie do OneDrive přestanou nahrávat. Cloudové snímky zmizí z Galerie – fotky uložené pouze v OneDrive už v Samsung Galerii neuvidíte. Smaže se propojení účtů – Samsung odstraní informace o párování vašeho Samsung a Microsoft účtu.
Co se naopak nestane: Microsoft
výslovně uvádí, že fotky a videa už uložené v OneDrive „zůstávají v bezpečí a beze změny“. Nikdo vám je nesmaže. Jen k nim už nepřistoupíte přes Galerii, ale přes aplikaci OneDrive nebo webový prohlížeč. Kdo je ohrožený a proč je to zákeřné
Změna se netýká úplně všech majitelů telefonů Galaxy. Microsoft uvádí, že propojení Galerie s OneDrive bylo dostupné jen pro „některé operátory, modely a trhy“ a výhradně pro osobní účty OneDrive. Pokud jste synchronizaci nikdy nezapínali, nic se pro vás nemění.
Jenže kdo ji zapnutou má, čelí problému, o kterém nemusí vůbec vědět. Synchronizace běží na pozadí, tiše, spolehlivě, a po 30. září stejně tiše přestane fungovat. Telefon nevypíše varování, Galerie nevyhodí chybovou hlášku. Prostě se nové snímky přestanou ukládat do cloudu. A vy to zjistíte až ve chvíli, kdy je pozdě.
Část změny už navíc proběhla. Od 1. května 2026 nešlo nové propojení Samsung Galerie s OneDrive vůbec vytvořit. Zářijový termín je finální vypnutí pro stávající uživatele, kteří propojení měli aktivní.
Jeden krok, který vás ochrání
Řešením je přechod na funkci Camera backup přímo v aplikaci OneDrive. Nejde doslova o jedno klepnutí, ale o krátký postup, který zvládnete za dvě minuty:
Stáhněte si aplikaci OneDrive z Google Play nebo Galaxy Store (pokud ji ještě nemáte). Otevřete OneDrive a přihlaste se stejným Microsoft účtem, který jste používali pro synchronizaci Galerie. Klepněte na ikonu profilu vlevo nahoře. Zvolte Camera backup. Ověřte, že je vybraný správný účet. Zapněte Camera backup. Povolte přístup k fotkám a videím. Volitelně zapněte zálohu dalších složek přes „Back up device folders“ a zkontrolujte, že jsou zahrnutá i videa.
A teď to nejdůležitější, co vám oficiální návod neřekne tak přímo:
udělejte si testovací fotku. Vyfoťte cokoli, hrnek na stole, výhled z okna, a pak otevřete OneDrive a ověřte, že se snímek objevil v záložce Photos. Dokud to neuvidíte na vlastní oči, jen věříte ikoně. A víra není záloha.
Pokud chcete mít fotky z OneDrive dostupné i lokálně v Galerii, využijte před 30. zářím funkci „Download Originals“, stáhnete si originály do telefonu a z Galerie nezmizí.
Co když chcete jít úplně jinam
OneDrive není jediná možnost. Google Fotky nabízejí zdarma až 15 GB sdíleného úložiště Google účtu, třikrát víc než 5 GB základního OneDrive. Navíc mají přehlednější indikaci stavu zálohy: u každého snímku vidíte, jestli je zálohovaný, nebo ne. Samsung sám na svých českých stránkách
vede uživatele i k záloze přes Google One.
Naopak pro ty, kdo jsou zvyklí na microsoftí ekosystém (Outlook, Office, počítačový OneDrive), dává smysl zůstat u Camera backup. Fotky se budou synchronizovat do stejného cloudu jako dosud, jen přes jinou aplikaci.
OneDrive (zdarma) Google Fotky (zdarma) Úložiště 5 GB 15 GB (sdíleno s Gmailem a Diskem) Automatická záloha fotek Ano (Camera backup) Ano Viditelnost stavu zálohy Méně přehledná Jasná u každého snímku Integrace s PC Windows nativně Přes web/aplikaci
Co se týče Samsung Cloudu, ten v současnosti nabízí jen „dočasnou zálohu“ fotek a videí na maximálně 30 dní. Trvalou náhradu galerijní synchronizace Samsung veřejně nepředstavil.
Proč to Samsung a Microsoft dělají
Oficiální důvod nepadl. Obě firmy v podpůrných materiálech změnu oznamují, ale nezdůvodňují. Z dostupných faktů se dá vyčíst, že jde o opuštění hluboké proprietární integrace ve prospěch standardní aplikace OneDrive, která funguje stejně na jakémkoli telefonu s Androidem. Pro Microsoft to znamená jednotný produkt místo speciální větve pro Samsung. Pro Samsung pravděpodobně menší závazek údržby funkce, o které většina uživatelů ani nevěděla, že ji má.
Datum 30. září 2026 platí i pro české uživatele. Samsung má českou verzi oznámení se stejným termínem, byť s poznámkou, že se „detailní harmonogram může změnit podle obchodních okolností“.
Největší riziko není ztráta starých fotek. Ty v OneDrive zůstanou. Největší riziko je ten tichý okamžik někdy v říjnu, kdy vyrazíte na dovolenou, nafotíte stovky snímků a budete si myslet, že jsou v bezpečí v cloudu. Nebudou. Dvě minuty s nastavením Camera backup vás od toho scénáře dělí právě teď.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman