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Majitelé Samsungů přijdou v září o zálohy fotek. Kdo neudělá jeden krok, riskuje ztrátu vzpomínek

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Samsung a Microsoft k 30. září 2026 vypínají přímou synchronizaci fotek z aplikace Galerie do OneDrive. Kdo nepřejde na nový způsob zálohy, riskuje, že jeho nové fotky zůstanou jen v telefonu.
Smartphone Samsung v obchodě

Smartphone Samsung v obchodě

Zdroj: Uživatel Striker9498 / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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