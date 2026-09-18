Majitelé psů mají od července novou povinnost. Pokud ji doposud nesplnili, hrozí jim pokuta až 50 000 Kč

Centrální evidence psů je jedinou oficiální evidencí tohoto typu zřízenou veterinárním zákonem. Spravuje ji Komora veterinárních lékařů ČR a jejím cílem je soustředit na jednom místě identifikační údaje psa, informace o chovateli a údaje o očkování proti vzteklině. Dosavadní soukromé databáze mohou dál sloužit například při hledání ztraceného zvířete, zápis v nich ale zákonnou registraci v nové centrální evidenci nenahrazuje. Stejně tak nestačí, že má pes pouze mikročip nebo že byl v minulosti veden v evidenci související s petpasem. Do nového systému musí být zapsán samostatně.
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Kvůli registraci nemusí k veterináři
U majitelů dospělých psů není pravidlo nastavené tak, že by museli bezprostředně po spuštění registru absolvovat mimořádnou návštěvu ordinace. Starší pes musí být do evidence zanesen nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování proti vzteklině. U nově narozených štěňat je postup jiný.
Chovatel musí zajistit zápis současně s označením zvířete elektronickým čipem, a to před jeho předáním novému chovateli. Samotný zápis následně provádí soukromý veterinární lékař.
Jenže pozor, nikdo vás do takového registru automaticky nezapíše. Právě to je jedna z nejdůležitějších změn. Nelze spoléhat na to, že se údaje ze starších databází do Centrální evidence psů samy převedou. Informace do systému vkládá veterinární lékař a chovatel musí zajistit, aby byl pes řádně zaevidován.
Oficiální informační materiály zároveň upozorňují, že chovatel musí o tuto službu veterináře požádat. Veterinář má poté zákonem stanovenou lhůtu pro provedení zápisu. Evidence obsahuje mimo jiné číslo čipu nebo tetování, základní údaje o psovi, informace o chovateli a údaje o očkování či přeočkování proti vzteklině.
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Evidence má pomoci i při ztrátě psa
Nový systém nemá sloužit jen ke kontrole splnění zákonné povinnosti. Do evidence mohou v zákonem stanoveném rozsahu nahlížet veterinární lékaři, Státní veterinární správa, Policie ČR a obce. Chovatelé mají přístup k informacím týkajícím se vlastních psů a mohou například upravit kontaktní údaje nebo označit zvíře jako ztracené. Jednotná databáze tak má usnadnit dohledání majitele zatoulaného psa a umožnit rychlejší ověření důležitých informací například v situaci, kdy pes někoho pokouše.
Registraci může Státní veterinární správa ověřovat při svých kontrolách ve chvíli, kdy už majiteli podle pravidel povinnost zápisu vznikla. Fyzická osoba, která nesplní některou z povinností chovatele stanovených pro Centrální evidenci psů, se může dopustit přestupku, za který veterinární zákon umožňuje uložit pokutu až 50 000 korun.
Neznamená to tedy, že každý pes, který 1. července 2026 ještě v databázi nebyl, automaticky znamenal porušení zákona. U dospělých psů je rozhodující zejména termín nejbližšího očkování nebo přeočkování proti vzteklině. Majitelům se proto vyplatí při příští návštěvě veterináře ověřit, zda už jejich pes v Centrální evidenci skutečně veden je.
svs.gov.cz, mze.gov.cz, registrpsu.gov.cz