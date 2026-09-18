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Majitelé psů mají od července novou povinnost. Pokud ji doposud nesplnili, hrozí jim pokuta až 50 000 Kč

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Od 1. července 2026 funguje v Česku Centrální evidence psů, do které mají být postupně zapsáni psi chovaní na území republiky. Řada majitelů přitom může mít pocit, že už mají vše vyřízené, protože je jejich pes očipovaný a vedený v některém z dřívějších registrů. To ale nestačí. Zápis do nové evidence se nepřenáší automaticky a odpovědnost za jeho zajištění má chovatel psa.
Majitelé psů mají od července novou povinnost. Starý registr nestačí a hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Majitelé psů mají od července novou povinnost. Starý registr nestačí a hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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