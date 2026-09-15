Majitelé domů a chat musí schovávat tyto doklady dva roky. Při kontrole hrozí pokuta až 20 000 Kč

Domy a chaty, které nejsou připojené ke kanalizaci a odpadní vody shromažďují v bezodtokové jímce, se musí řídit poměrně přesnými pravidly. Vodní zákon stanovuje, že obsah takové jímky musí být zneškodňován odvozem na čistírnu odpadních vod. Majitel přitom musí být schopen na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí doložit, jakým způsobem s odpadními vodami nakládal. Kontroly těchto povinností nejsou novinkou. Ministerstvo životního prostředí ve své metodice z roku 2025 přímo popisuje případy, které správní orgány při kontrolách bezodtokových jímek opakovaně zjišťují.
Zásadní je především doba, po kterou je potřeba dokumentaci uchovávat. Na požádání musí být možné předložit doklady o odvozu odpadních vod za poslední dva kalendářní roky. Proto se nevyplatí spoléhat na to, že si majitel později vzpomene, která firma žumpu vyvážela nebo kam odpadní voda putovala. Doklad má obsahovat jméno osoby, která odpadní vody v jímce shromažďuje, umístění jímky, množství odvezené vody, datum odvozu, údaje o osobě či firmě, která odvoz provedla, a také název čistírny odpadních vod, kde má být obsah zneškodněn.
Úřad může porovnat vývozy se skutečnou spotřebou vody
Samotná existence několika dokladů ještě nemusí automaticky znamenat, že je vše v pořádku. Ministerstvo životního prostředí upozorňuje také na situace, kdy množství doložených odvozů zjevně neodpovídá množství vody, které domácnost pravděpodobně spotřebuje. Typickým příkladem může být rodinný dům trvale obývaný několika lidmi, jehož majitel doloží pouze malé množství odvezené odpadní vody. Právě takové případy mohou vyvolat podezření, že část odpadních vod není likvidována zákonným způsobem. U nemovitostí zásobovaných vlastní studnou přitom nemusí být vždy k dispozici vodoměr, a správní orgány proto mohou při posuzování množství vody vycházet i z dalších dostupných údajů.
Zákon zároveň stanovuje, kdo může odvoz provádět. Obsah bezodtokové jímky nemůže majitel jednoduše předat komukoliv, kdo přijede s vhodným vozidlem. Odvoz musí zajistit provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona a odpadní voda musí skončit na čistírně. Právě od této osoby má vlastník dostat řádný doklad. Vyplatí se proto už při objednávce služby ověřit, kdo vývoz zajišťuje, a po dokončení zkontrolovat, zda potvrzení obsahuje všechny potřebné údaje.
Za chybějící doklady může fyzická osoba dostat až 20 tisíc korun
Pokud fyzická osoba požadované doklady o odvozu odpadních vod nepředloží, může se dopustit přestupku podle vodního zákona. Horní hranice pokuty je v takovém případě 20 000 korun. Neznamená to, že každý majitel automaticky dostane maximální sankci, jde o nejvyšší částku, kterou zákon pro tento přestupek umožňuje uložit. U právnických osob a podnikajících fyzických osob jsou sankce nastaveny odlišně a mohou být výrazně vyšší.
Ještě vážnější problém nastává v okamžiku, kdy nejde pouze o chybějící dokumentaci, ale vznikne podezření na skutečné vypouštění odpadních vod do okolí. Ministerstvo životního prostředí výslovně upozorňuje například na přetékající nebo netěsné jímky a další případy, při nichž může docházet ke znečištění povrchových či podzemních vod. V takové situaci už správní orgány řeší závažnější porušení vodního zákona. Pro majitele jímky je proto nejjednodušší obranou pravidelný legální vývoz a pečlivé ukládání dokladů. Dva roky staré potvrzení, které by jinak skončilo v koši, může být při kontrole rozhodujícím dokumentem.
Zdroje: mzp.gov.cz, zakonyprolidi.cz