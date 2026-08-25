Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Majitel servisu prozradil: takhle poznáte, že váš telefon někdo odposlouchává. Je to jednoduchý trik pro vaši ochranu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Z mobilu se stala zrádná krabička a ne vždy za to může otravná reklama. Odborník z opravny telefonů vysvětluje, jak poznat, že vás někdo poslouchá. Tento jednoduchý test zvládnete i bez IT diplomu. Trocha pozornosti a pár šikovných kroků vám vrátí klid. A možná i pár hodin navíc v baterii.
Majitel servisu prozradil: takhle poznáte, že váš telefon někdo odposlouchává. Je to jednoduchý trik pro vaši ochranu

Majitel servisu prozradil: takhle poznáte, že váš telefon někdo odposlouchává. Je to jednoduchý trik pro vaši ochranu

Zdroj: -
Reklama
Další články z PrimaProstor.cz
Češi neví, že pro sbírání dešťovky platí přísná pravidla. Stačí udání od souseda a hrozí vám pokuta až 2 miliony Kč
Češi neví, že pro sbírání dešťovky platí přísná pravidla. Stačí udání od souseda a hrozí vám pokuta až 2 miliony Kč
Kolik bere ukrajinská hospodyně v české domácnosti za hodinu úklidu? Až to číslo uvidíte, přestanete si stěžovat
Kolik bere ukrajinská hospodyně v české domácnosti za hodinu úklidu? Až to číslo uvidíte, přestanete si stěžovat

Inzeráty na paní na úklid dnes najdete v každém větším městě, na […]

Sbohem tepelným čerpadlům. Nahrazuje je tahle novinka ze zahraničí, která je až o 80 % úspornější
Sbohem tepelným čerpadlům. Nahrazuje je tahle novinka ze zahraničí, která je až o 80 % úspornější

Statisíce domácností dnes řeší jednu otázku: čím topit, aby je zima finančně […]

Elektrikář prozrazuje Čechům: víte, jaký je rozdíl ve spotřebě pračky při praní na 30 °C a 60 °C? Většinu lidí to šokuje
Elektrikář prozrazuje Čechům: víte, jaký je rozdíl ve spotřebě pračky při praní na 30 °C a 60 °C? Většinu lidí to šokuje

Kolečko s teplotou na pračce vypadá jako maličkost, kterou většina lidí nastaví […]

Kolik si vydělá servírka v Praze během 12hodinové směny? Až to číslo uvidíte, zatají se vám dech
Kolik si vydělá servírka v Praze během 12hodinové směny? Až to číslo uvidíte, zatají se vám dech

Práce v obsluze vypadá zvenčí jednoduše. Nosit talíře, usmívat se, inkasovat. Kolik […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

Všechny články tohoto autora →
PrimaProstor.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.