Majitel Pardubic Dědek odmítl kritiku třinácti klubů a vyzval Tůmu a Vosmíka k rezignaci. Spor o práva se vyostřilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Majitel Pardubic Dědek odmítl kritiku třinácti klubů a vyzval Tůmu a Vosmíka k rezignaci. Spor o práva se vyostřil
Jen pár chvil před prvním buly promluvili muži, kteří extraligu platí z vlastní kapsy. A oba se dostali ke...
Nejvyšší česká hokejová soutěž se vrací už v úterý. Do 34. ročníku vstupuje čtrnáct týmů, obhájcem...
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