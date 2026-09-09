Magická posedlost je zpět a s ní i styl sester Owensových: Kousky, které letos na podzim nesmí chybět ve vašem šatníku

Snímek o magických sestrách s rozdílními osobnostmi
Magická posedlost je americká romantická fantasy komedie z roku 1998, natočená podle stejnojmenného románu Alice Hoffman z roku 1995. Film režíroval Griffin Dunne a v hlavních rolích se představili Sandra Bullock, Nicole Kidman, Stockard Channing, Dianne Wiest, Aidan Quinn a Goran Višnjić.
Herečky v hlavních rolích zde hrají sestry Sally a Gillian Owensovy, které po smrti rodičů vyrůstaly u svých tet v neobyčejné domácnosti. Rodina Owensových je totiž zatížená kletbou: každý muž, do kterého se některá z jejích žen zamiluje, zemře. Zatímco Sally je spíše klidná a zdrženlivá, Gillian je svobodnější, výraznější a impulzivnější. Právě jejich rozdílné osobnosti se promítají také do kostýmů, které se později staly jedním z nejvýraznějších prvků filmu.
Magická posedlost 2 vstupuje do kin a s ní i witchy estetika
Po téměř třiceti letech se Sandra Bullock a Nicole Kidman ke svým ikonickým rolím vracejí.
Magická posedlost 2 má světovou premiéru 9. září 2026 a do českých kin se dostane jen o den později.
Návrat filmu přichází v době, kdy se do módy znovu vracejí prvky spojované s takzvanou witchy estetikou, která je typická temnými barvami, krajkou, sametem, dlouhými siluetami, výraznými šperky nebo romantickými květinovými motivy. Současná módní vlna přitom není pouze nostalgickou připomínkou 90. let. Právě
Magická posedlost se díky pokračování znovu stává jedním z kulturních odkazů, které současný trend pomáhají zviditelňovat.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ZÁŘÍ V KINECH: REKONSTRUKCE SKUTEČNÉHO PŘÍPADU, POKRAČOVÁNÍ KULTOVNÍHO SNÍMKU, BRAD PITT SE PSEM I DALŠÍ RESIDENT EVIL Foto: Getty Images for Warner Bros. Pictures
A není to jen dojem. Módní média se během aktuálního press tour k pokračování vracejí také ke kostýmům původního filmu a jeho charakteristické estetice. Witchy romantika se navíc objevuje mezi výraznými směry podzimní sezóny 2026.
Estetika na hranici mezi světlem a tmou
Kdysi byla představa čarodějnice spojována především s pověrami a strachem. Dnes se witchy estetika objevuje také jako způsob sebevyjádření, který kombinuje romantiku, gotiku, bohémský styl a určitou dávku tajemna.
Právě na kontrastu stojí i styl Sally a Gillian Owensových. Zatímco Sally působí zemitěji, nenápadněji a romantičtěji, Gillian je smyslnější, výraznější a odvážnější. Jejich šatník proto nevytváří dojem uniformního kostýmu čarodějnic, ale dvou různých interpretací stejného světa.
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Magickou posedlostí 2 se tak znovu otevírá i módní kapitola původního filmu. Tentokrát se ale devadesátková nostalgie potkává s estetikou, kterou dnes označujeme jako whimsigothic, tedy směsí gotiky, bohémské romantiky a snových, téměř pohádkových prvků. Mezi snem, gotikou a pohádkou
Estetika označovaná jako whimsigothic má své vizuální kořeny především v kultuře konce 80. a 90. let. Samotné pojmenování je ale mladší a zpětně popisuje styl, který propojuje gotické prvky s bohémskou, romantickou a mystickou estetikou.
Typické jsou hluboké odstíny vínové, smaragdové, švestkové nebo černé, stejně jako materiály jako samet, krajka, brokát a průsvitné látky. Důležitou roli hrají také dlouhé siluety, vrstvení, vintage šperky a květinové motivy.
Podobnou devadesátkovou atmosféru najdete například ve filmu
Čarodějky ( The Craft, 1996), který se stal jedním z výrazných popkulturních obrazů tehdejší čarodějnické estetiky. Magická posedlost je ale specifičtější svou kombinací romantiky, přírody, vintage módy a ženské solidarity. Jaké kousky inspirované sestrami Owensovými můžete letos na podzim zařadit do svého šatníku? Vrstvení jako rituál
Základem witchy i whimsigothic estetiky je vrstvení. Dlouhá sukně může být doplněná volným kardiganem, průsvitný top se může objevit pod sametovou vestou a jednoduché šaty dostanou úplně jiný charakter díky dlouhému kabátu. Právě kombinování různých textur dává outfitu hloubku. Nemusíte přitom vytvářet kostým čarodějnice. Stačí jeden výraznější prvek – například krajkový top, dlouhá sukně nebo sametový kardigan – a doplnit ho jednoduššími kousky.
Výhodou vrstvení je také jeho praktičnost. Podzimní outfit můžete během dne přizpůsobovat počasí a jednotlivé vrstvy podle potřeby přidávat nebo ubírat.
Samet, krajka a temná romantika
Samet patří k materiálům, které jsou s estetikou
Magické posedlosti spojovány nejsilněji. Výrazné sametové kousky nosí především Gillian, jejíž styl je ve filmu odvážnější a smyslnější než styl Sally. Právě Gillianiny zelené sametové šaty patří k nejzapamatovatelnějším kostýmům filmu. Jejich kouzlo spočívá v kombinaci jednoduché siluety, výrazné barvy a luxusně působící textury. K podobnému efektu dnes stačí sametové šaty, top nebo sako.
Krajka a průsvitné materiály pak mohou outfit zjemnit a dodat mu romantický nádech. Pokud nechcete působit příliš goticky, kombinujte je s obyčejnými džínami, jednoduchými botami nebo minimalistickou kabelkou.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: WHIMSIGOTH JE ZNOVUZROZENÁ ESTETIKA INSPIROVANÁ 70. A 90. LETY, KTERÁ SE PROJEVUJE NEJEN V MÓDNÍM SVĚTĚ Foto: Jaap Buitendijk / Warner Bros. Temné barvy a květinové vzory
Černá, vínová, tmavě zelená, švestková nebo hnědá tvoří přirozený základ witchy šatníku. Aby ale výsledný outfit nepůsobil příliš těžce, vyvažte tmavé odstíny romantickým květinovým vzorem. Právě spojení temné barevnosti a květin je pro estetiku
Magické posedlosti charakteristické. Může jít o dlouhé šaty s drobnými květy, sukni kombinovanou s jednoduchým topem nebo květinovou halenku pod tmavým sakem.
Výsledkem je styl, který působí romanticky, ale zároveň má trochu tajemnější charakter. A právě proto funguje velmi dobře na podzim.
Maxi sukně a široké siluety
Dlouhé sukně, široké kalhoty a splývavé siluety patří k nejjednodušším způsobům, jak dostat witchy atmosféru do běžného šatníku. Nemusíte přitom hledat historizující nebo výrazně kostýmové kousky. Stačí například dlouhá černá nebo vínová sukně, jednoduchý top a oversized kardigan. Pro výraznější variantu můžete sáhnout po zvonových kalhotách nebo šatech až ke kotníkům.
Dlouhé siluety navíc dobře fungují s vrstvením. Přes šaty můžete přehodit kabát, přes sukni obléct kratší vestu a celý outfit doplnit vysokými botami.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ZAPÁTREJTE VE SVÝCH ŠATNÍCÍCH, PRAVDĚPODOBNĚ TAM MÁTE KOUSKY Z 90. LET, KTERÉ JSOU OPĚT TRENDY Foto: Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros. Kabát jako hlavní statement
Výrazná svrchní vrstva dokáže celý outfit posunout směrem k whimsigothic estetice prakticky okamžitě. Dlouhý kabát, pončo, kimono nebo objemný kardigan mohou fungovat jako hlavní prvek celého looku.
Pokud zvolíte tmavý odstín, můžete si dovolit výraznější texturu nebo zdobení – například výšivku, zajímavé knoflíky či krajkový detail. Naopak jednoduchý černý kabát můžete doplnit výrazným šátkem, šperky nebo barevnou kabelkou.
Výsledkem nemusí být doslovný „čarodějnický“ outfit. Stačí, když svrchní vrstva vytvoří správnou siluetu a dodá jednoduchému základu trochu dramatičnosti.
Šperky jako moderní talismany
U witchy estetiky se šperky mohou stát mnohem výraznější součástí outfitu než u minimalistických trendů. Vrstvené náhrdelníky, prsteny na více prstech, vintage přívěsky nebo šperky s přírodními motivy mohou fungovat téměř jako moderní talismany. Nemusíte přitom kombinovat všechno najednou. Zajímavý efekt vytvoří například několik tenkých řetízků, výrazný prsten nebo přívěsek s kamenem.
Právě osobní výběr šperků je na tomto stylu zajímavý. Nemusí působit dokonale sladěně. Může vypadat jako sbírka kousků, které jste postupně našli, zdědili nebo si k nim vytvořili vlastní vztah.
Móda, která vytváří atmosféru
Whimsigothic a witchy styl nejsou jen o tom, co je právě „in“. Jejich kouzlo spočívá v kombinaci romantiky, temnoty, vintage prvků a osobního stylu. A právě
Magická posedlost tuto kombinaci dokonale vystihuje. S návratem Sandry Bullock a Nicole Kidman na plátna se proto vrací i vizuální svět sester Owensových. Samet, krajka, dlouhé sukně, temné květiny, výrazné šperky nebo dramatické kabáty přitom nemusí zůstat pouze filmovou inspirací.
Podzim 2026 jim přeje i mimo svět
Magické posedlosti. Witchy romantika a další prvky gotické estetiky se objevují mezi aktuálními módními směry a díky pokračování filmu dostávají další výrazný popkulturní moment. Nemusíte se tedy oblékat jako čarodějka. Stačí si z jejího šatníku půjčit to, co funguje právě pro vás. Zdroje: Warner Bros., Vogue, CARI, Elle, ČSFD, autorský text