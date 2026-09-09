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Magická posedlost je zpět a s ní i styl sester Owensových: Kousky, které letos na podzim nesmí chybět ve vašem šatníku

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Po téměř třiceti letech se Sandra Bullock a Nicole Kidman vracejí jako sestry Sally a Gillian Owensovy. Pokračování kultovní Magické posedlosti vstupuje do českých kin a spolu s filmem se do popředí vrací i estetika, která jeho postavy proslavila – od sametu a krajky přes dlouhé siluety až po temné květinové vzory. Jak ji nosit na podzim 2026?
Magická posedlost je zpět a s ní i styl sester Owensových: Kousky, které letos na podzim nesmí chybět ve vašem šatníku

Magická posedlost je zpět a s ní i styl sester Owensových: Kousky, které letos na podzim nesmí chybět ve vašem šatníku

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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