Magda se v Ulici zase dostává do problémů. Tentokrát kvůli Filipovi, „smrdí“ to vězením

Magda chtěla Filipovi pomoct, jenže tentokrát se zapletla do příběhu, který může mít mnohem vážnější následky. Z tohohle už nemusí být jen nepříjemnost v práci nebo doma.
Magda Procházková v podání Veroniky Mackové (32) už v Ulici zažila ledacos. Když se objeví nějaký problém, často u něj nechybí. A teď se do jednoho pořádně zamotává znovu. Tentokrát kvůli Filipovi, kterého hraje Lukáš Langmajer (46), a jeho hořícímu kamionu.
Na začátku přitom Magda neměla důvod čekat, že z toho bude takový malér. Filip měl nehodu, kamion shořel a pojišťovna nakonec schválila pojistné plnění. Jenže Magdě začaly vrtat hlavou některé okolnosti celé události.
Především jedna věc: proč Filip tehdy sjel z dálnice? Když se na to začne vyptávat a mluví také s Denisou (Kamila Trnková), její podezření zesílí. Filip totiž evidentně neřekl všechno. A jakmile začne být Magda v něčem opravdu důkladná, není typ člověka, který by to nechal být. Tentokrát už Magda nejde jen po stopách
Filip se nakonec rozhodne přiznat pravdu. Magdě řekne, co se kolem kamionu skutečně stalo. Jenže tím pro něj problémy nekončí. Spíš naopak. Magda se od něj začne držet dál a jejich další rozhovor už není žádná kamarádská debata. Situace se vyhrotí natolik, že jejich rozhovor zaslechne někdo třetí. A potom přijde krok, který může mít pro Filipa hodně nepříjemnou dohru – Magda zamíří na policii.
Veronika Macková s bývalým manželem Hynkem Čermákem (foto: NextFoto)
Tady už se dá jen těžko mluvit o obyčejném rodinném nedorozumění.
Pokud se ukáže, že Filip kolem nehody něco provedl nebo zatajil, může se jeho problém dostat do úplně jiné roviny. A Magda si musí rozmyslet, jestli bude stát při něm, nebo udělá to, co považuje za správné. Magda už má za sebou pořádnou sbírku problémů
Kdo Ulici sleduje delší dobu, toho současná situace asi příliš nepřekvapí. Magda neměla jednoduchý ani začátek svého působení v seriálu. Do Ulice přišla na konci roku 2019 jako mladá učitelka. Velkou část jejího života tehdy zabírala nemocná maminka (Yvetta Blanarovičová), která trpěla Alzheimerovou chorobou. Magda si ji po přestěhování do Prahy vzala k sobě a starala se o ni. Nakonec se musela vyrovnat s jejím rozhodnutím podstoupit asistovanou sebevraždu.
Tohle byla jedna z nejtěžších kapitol jejího života. A nebyla poslední. Magdě se nedařilo ani v lásce.
Nejprve měla vztah s Eddiem Rambouskem (Jiří Panzner), který ale postupně ustoupil do pozadí, protože se Magda soustředila především na péči o maminku. Později přišel Mirek Soukal (Daniel Bambas). S ním už to vypadalo vážně a schylovalo se dokonce ke svatbě.
Jenže ani z toho nic nebylo. Vztah se rozpadl kvůli Prokopovi Junkovi (Ondřej Studénka). Magda se do něj zamilovala a začala s ním chodit. Nějakou dobu spolu dokonce bydleli. Ani tento vztah ale nevydržel. Prokopovi začal chybět pocit volnosti a problémy mezi nimi ještě prohloubilo Magdino povýšení na zastupující ředitelku školy.
Lukáš Langmajer coby Filip byl mnoha lidem od začátku podezřelý (foto: NextFoto) Ve škole to také nikdy neměla úplně jednoduché
Aby toho nebylo málo, Magda si prošla pořádně turbulentním obdobím také ve škole. Jednou z jejích výrazných soupeřek byla Irena Landová. Dnes je jejich vztah minulostí, začátky ale rozhodně nebyly idylické. Z původního konfliktu se postupně stalo přátelství.
Magda se navíc v posledních letech několikrát dostala do situací, které jí mohly pořádně zkomplikovat práci. Jednou z nich byl její vztah s otcem dvou jejích studentů. A pak je tu válka se Soňou, kterou brilantně hraje Lucie Vondráčková.
A letos přišla další velká změna. Magda se rozhodla dát ve škole výpověď a na čas si od učitelství odpočinout. Místo toho se vrhla do účetnictví ve firmě Petra (Jan Dolanský) a Filipa. Jenže ani tam dlouho nevydržela v klidu. Při kontrole faktur narazila na něco, co ji pořádně zaskočilo. Zjistila, že Filip okradl firmu, a rázem bylo jasné, že její nový pracovní život nebude tak pohodový, jak si představovala.
Z práce se rychle stala další past
Magda původně chtěla Petrovi s firmou pomoct. Čím víc se ale do účetnictví ponořovala, tím víc problémů nacházela. Nova už před začátkem nové sezony avizovala, že ve firmě nejsou věci tak jednoduché, jak vypadají, a že Magda postupně narazí na rozhodnutí, která Filip před ostatními tajil.
A pak přišla nehoda kamionu. Pojišťovna sice část škody zaplatila, ale tím se celá věc neuzavřela.
Magda totiž začala skládat jednotlivé informace dohromady. A výsledkem bylo nepříjemné zjištění, že Filipova verze událostí má mezery. V tuhle chvíli už je tedy Magda zase uprostřed problému, který sama nezpůsobila. Jenže stejně jako v minulosti má tendenci věci řešit naplno. A tentokrát může její snaha zjistit pravdu znamenat mnohem víc než hádku nebo rozpad vztahu.
Filipovi totiž může jít o budoucnost. A Magdě zase o to, jestli dokáže oddělit osobní vztahy od toho, co považuje za správné. Pokud kvůli jeho jednání skutečně dojde na trestní řízení, bude to pro ni další zkouška. Tentokrát ale taková, ze které se nemusí dát jednoduše odejít.
Zdroje: redakce, seriál Ulice, tv.nova.cz, kinotip2.cz, tiscali.cz